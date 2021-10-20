Real Madrid'den Galatasaray paylaşımı
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dün oynanan maçta Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup ederken bugün sosyal medya hesabından Galatasaray'ı da içeren bir paylaşımı yaptı.
20 Ekim 2021, Çarşamba 22:34 Son Güncelleme:
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Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 5-0'la geçerek grupta ikinci sıraya yerleşen Real Madrid, maçta iki gol birden atan Vinícius Junior'un gol vuruşunu paylaştı.
Paylaşımda Vinícius Junior'la birlikte Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a attığı gole de yer veren Real Madrid, iki gol arasındaki benzerliğe dikkat çekti.
https://twitter.com/realmadrid/status/1450884534740951047
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