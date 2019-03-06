Devler Ligi’in son şampiyonu olan ve bu kupayı üst üste üç kez kazanan İspanyol devi Real Madrid, son 16 Turu rövanşında deplasmanda 2-1 yendiği Hollanda temsilcisi Ajax’ı, Bernabeu’da ağırladı. Oynadığı son 4 resmi maçta sadece tek galibiyeti olan Real, Barcelona karşısında aldığı üst üste iki El Clasico yenilgisinin yaralarını sarmak ve adını çeyrek finale yazdırarak taraftarlarını mutlu etmek istiyordu fakat adeta hüsrana uğradı.

7. dakikada Ziyech'in golüyle şoka uğrayan Real, 18. dakikada gelen Neres'in golüyle dağıldı. Ajax'ın muhteşem futbolu ile ezilen Real'de 29. dakikada Lucas Vazquez, 35. dakikada ise Vinicius, sakatlanarak kenara geldi.

Oyunun hakimiyetini tamamen eline Ajax, 62. dakikada Tadic'in füzesiyle farkı 3'e çıkardı. Real, 70. dakikada Asensio ile golü bulsa da Ajax'ın cevabı gecikmedi.

Santiago Barnebau'yu susturan gol ise 72. dakikada Lasse Schöne'den geldi. Muhteşem bir futbol sergileyerek sahadan 4-1 galip ayrılan Ajax, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Eflatun Beyazlılarda bu maç öncesi, Hollanda’da bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düşen kaptan Sergio Ramos forma giyemedi. Sergio Ramos ilk maçta kasıtlı gördüğü kart gerekçesiyle rövanşta cezalı duruma düşerken, UEFA'dan 1 maç ekstra daha ceza almıştı.

Kaynak: Fanatik