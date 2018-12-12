Real Madrid'e evinde şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılın şampiyonu Real Madrid, CSKA Moskova'ya evinde 3-0 mağlup oldu

12 Aralık 2018, Çarşamba 23:41
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Real Madrid'e evinde şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda son 3 yılın şampiyonu lider Real Madrid, evinde CSKA Moskova'ya 3-0 mağlup oldu.

CSKA Moskova, Real Madrid'i Chalov, Schennikov ve Sigurdsson'un kaydettiği gollerle geçti.

Bu sonuçlarla 7'şer puana ulaşan ekiplerden Viktoria Plzen, ikili averajla CSKA Moskova'yı geçerek UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya): 2-1

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-3 

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