Real Madrid'e evinde şok!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılın şampiyonu Real Madrid, CSKA Moskova'ya evinde 3-0 mağlup oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda son 3 yılın şampiyonu lider Real Madrid, evinde CSKA Moskova'ya 3-0 mağlup oldu.
CSKA Moskova, Real Madrid'i Chalov, Schennikov ve Sigurdsson'un kaydettiği gollerle geçti.
Bu sonuçlarla 7'şer puana ulaşan ekiplerden Viktoria Plzen, ikili averajla CSKA Moskova'yı geçerek UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya): 2-1
Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-3