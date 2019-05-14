La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bekleneni veremeyen Real Madrid'de taşlar yerinden oynuyor.

Fransız basını, Eden Hazard'ın transferinin Chelsea-Arsenal finalinin ardından resmiyet kazanacağını öne sürerken AS Gazetesi, bugün benzer bir haberi sayfasına taşıdı.

FİNAL SONRASI GİDECEK

Buna göre Belçikalı yıldız futbolcu, Bakü'deki maç sonrası 100 milyon euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e imza atacak. Hazard da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla kararını verdiğini ve bunu kulübe ilettiğini ifade etti.

28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020'de bitiyor... İspanyol devine transferi an meselesi olan Hazard bu sezon çıktığı 51 resmi maçta 19 kez rakip fileleri havalandırdı, 13 de asist yaptı.