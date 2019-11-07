UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.

Gecenin en farklı skoruna Real Madrid, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ederek ulaştı. Mücadelede İspanyol ekibinin genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti.

18 yaşındaki Brezilyalı forvet, kariyerin ilk Şampiyonlar Ligi gollerini atıp hat-trick yaparken, Devler Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı futbolcusu olarak tarihe geçti.

Maç sonrası Rodrygo, “Çok mutluyum. Galatasaray karşısında takım olarak çok iyi bir performans sergiledik ve 6 gol attık, daha da farklı kazanmak için yeterli fırsat bulduk” dedi.

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İSTANBUL (İHA)