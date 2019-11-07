Real Madrid'in 18'lik yıldızı Rodrygo tarihe geçti
Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Rodrygo, Devler Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.
Gecenin en farklı skoruna Real Madrid, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ederek ulaştı. Mücadelede İspanyol ekibinin genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti.
18 yaşındaki Brezilyalı forvet, kariyerin ilk Şampiyonlar Ligi gollerini atıp hat-trick yaparken, Devler Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı futbolcusu olarak tarihe geçti.
Maç sonrası Rodrygo, “Çok mutluyum. Galatasaray karşısında takım olarak çok iyi bir performans sergiledik ve 6 gol attık, daha da farklı kazanmak için yeterli fırsat bulduk” dedi.
https://twitter.com/PanenkaSport/status/1192207112237174784
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İSTANBUL (İHA)