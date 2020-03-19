Sırp polisi, Luka Jovic'in karantina kuralına uymadığını raporladı.

Sırp gazetesi Blic'in haberine göre kız arkadaşının doğum günü için İspanya'dan Sırbistan'a giden Luka Jovic, Real Madrid'in tüm oyuncularına koyduğu katı kuralları çiğnedi.

Satın alındıktan sonra bekleneni veremeyen ve çok az süre alabilen Jovic'in devre arasında satılması gündeme gelmişti.

Zidane'ın gözüne giremeyen 22 yaşındaki forvet için Madrid, Eintracht Frankfurt'a 60 milyon euro ödemişti.

Form olarak zaten diken üstünde olan Jovic, kritik corona virüsü yasağını deldiği için Madrid kariyerini bitirmiş olabilir.

Tepki çeken oyuncuya Real Madrid yönetiminin bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak ediliyor.