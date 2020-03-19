Real Madrid'in oyuncusu Luka Jovic karantina kuralına uymadı
Corona virüs sebebiyle kimsenin yurt dışına çıkmaması istenirken, çıkanların ise en az 14 günlük bir karantina dönemine girmesi mutlaka öneriliyor. Hatta bu konuda cezai işlem uygulanması dahi söz konusu. Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic ise bu kuralı delerek tepki çekti.
19 Mart 2020, Perşembe 16:07 Son Güncelleme:
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Sırp polisi, Luka Jovic'in karantina kuralına uymadığını raporladı.
Sırp gazetesi Blic'in haberine göre kız arkadaşının doğum günü için İspanya'dan Sırbistan'a giden Luka Jovic, Real Madrid'in tüm oyuncularına koyduğu katı kuralları çiğnedi.
Satın alındıktan sonra bekleneni veremeyen ve çok az süre alabilen Jovic'in devre arasında satılması gündeme gelmişti.
Zidane'ın gözüne giremeyen 22 yaşındaki forvet için Madrid, Eintracht Frankfurt'a 60 milyon euro ödemişti.
Form olarak zaten diken üstünde olan Jovic, kritik corona virüsü yasağını deldiği için Madrid kariyerini bitirmiş olabilir.
Tepki çeken oyuncuya Real Madrid yönetiminin bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak ediliyor.