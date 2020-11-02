espor Real Madrid'li Casemiro CS:GO takımı kurdu

Real Madrid'li Casemiro CS:GO takımı kurdu

espor

Real Madrid'li Casemiro CS:GO takımı kurdu

Futbolcuların oyun dünyasına yakınlığı artık bir gerçek. Bilgisayar ve konsol oyuncularına düşkün olan birçok oyuncu, e-spor dünyasına da giriş yapıyor. Onlardan biri de Casemiro oldu. Real Madrid'li oyuncu Counter Strike: Globe Offensive (CS:GO) takımı kurdu.

02 Kasım 2020, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Real Madrid'in Brezilyalı orta sahası Casemiro, e-spor takımı kurdu. CS:GO için kolları sıvayan Casemiro, kendi adından esinlenerek 'CASE ESPORTS' adlı bir takım kurdu. Yan Pedretti, Denis Fischer, Felipe Delboni, Paulo Felipe ve n1ssim adlı oyuncuların yer aldığı takım, turnuvalara katılacak.

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E-spor dünyasına giren ilk oyuncu ise Casemiro değil. Daha önce Ronaldinho, Mesut Özil, Shaquille O’Neal ve Xavier Woods gibi isimler de bu sektörde yer almıştı.

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