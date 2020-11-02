Real Madrid'in Brezilyalı orta sahası Casemiro, e-spor takımı kurdu. CS:GO için kolları sıvayan Casemiro, kendi adından esinlenerek 'CASE ESPORTS' adlı bir takım kurdu. Yan Pedretti, Denis Fischer, Felipe Delboni, Paulo Felipe ve n1ssim adlı oyuncuların yer aldığı takım, turnuvalara katılacak.

E-spor dünyasına giren ilk oyuncu ise Casemiro değil. Daha önce Ronaldinho, Mesut Özil, Shaquille O’Neal ve Xavier Woods gibi isimler de bu sektörde yer almıştı.