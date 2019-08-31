Real Madrid'te transfer sezonu kapanmadan önce hala bir yıldız transferi bekleniyor. Zinedine Zidane'nın bir numaralı hedefi olan Paul Pogba ve sürpriz transfer olarak görülen Neymar, İspanyol takımının radarında.

Bu transfer döneminde şimdiye dek 308 milyon euro harcayan Los Galacticos, Marca'daki yer alan habere göre transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala hala 155 milyon euro bütçeye sahip. Real Madrid geçen hafta Real Valladolid'le kendi sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra taraftarından tepki görmüştü.

Madridli taraftarlar takımın kötü oyunundan ötürü transfer beklentilerini taze tutuyorlar.