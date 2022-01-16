2011 yılında Richard Matheson’un Real Steel isimli kısa hikâyesinden uyarlanan Çelik Yumruklar filmi izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Oyuncu kadrosunda Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo, Anthony Mackie, Kevin Durand ve Hope Davis gibi isimlerin yer aldığı film 110 milyon dolarlık yapım bütçesine karşın dünya genelinde 299 milyon dolarlık gelir elde etmeyi başardı. Öyle ki hayran kitlesi uzun süre yapımının bir devam filmi ile yeniden sinemalara gelmesi konusunda ısrarcı oldu. Ve 11 yıl sonra proje yeniden gündeme geldi. Yönetmen Shawn Levy, şimdilerde Real Steel'ın devam projesini çekmeye hazırlanıyor.

Disney Plus, Real Steel dizisi için çalışmalara başlıyor. Shawn Levy de yapımcı olarak kadroya dâhil oluyor. Real Steel'in (Çelik Yumruklar) filmin devamı mı yoksa adaptasyonu mu olacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok.

Yapımda Compari Entertainment’tan Robert Zemeckis ve Jack Rapke, Angry Films’ten Jacqueline Levine ve Susan Montford yer alıyor. Don Murphy’nin ise baş yapımcı olarak dizide yer alması bekleniyor. Disney Plus üzerinden izleyici ile buluşacak yapım, 20th Television tarafından üretilecek.

Projeye ile ilgili bilinen tek şey Shawn Levy'nin yılın ilk günlerinde devam projesinde Hugh Jackman ve Ryan Reynolds ile birlikte çalışmak istediğini söylemesi.