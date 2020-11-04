Realme 15 gün pil ömrü sunan akıllı saati Watch S’i duyurdu

Tek parça alüminyum gövdeye sahip Realme Watch S, siyah, mavi, kahverengi ve yeşil renkli silikon kordon seçenekleriyle geliyor. Önceki saatten farklı olarak köşeli değil, yuvarlak bir tasarım kullanan Realme Watch S, 1.3 inç ekrana sahip ve 47 mm büyüklüğünde. Corning Gorilla Glass koruması ekranın darbelere karşı korurken, IP68 sertifikası da su ve toza karşı koruma sağlıyor.

Realme Watch S’in gövdesinde iki adet fiziksel buton da yer alıyor. Ekranın parlaklık seviyesini ortam ışığına göre optimize eden ve kullanıcının ayrıca ayar yapmasına ihtiyaç bırakmayan saat; kürek, koşu, masa tenisi, futbol, badminton, yoga dahil 16 spor modu desteğine sahip.

Saatte kalp atış hızı sensörünün yanı sıra kandaki oksijen oranının ölçen SpO2 sensörü de bulunuyor. 390 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan akıllı saat, böylece 15 güne kadar aktif kullanım süresine ulaşabiliyor.

Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.



