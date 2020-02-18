Realme 5 Pro inceleme - Uygun fiyatlı telefon arayanlar için

Onur Binay/posta.com.tr

Öncelikle Realme markasını kısaca özetleyeyim. Çünkü birçok insan bu markayı yeni duymuş olabilir.

Fiyat/performansa odaklanan ürünleriyle orta segmentte faaliyet gösteren Çinli telefon markası Oppo’nun eski Başkan Yardımcısı Li Bingzhong tarafından yönetilen Realme, 2018 yılının mayıs ayında kuruldu. İlk dönemde Oppo'nun alt markası olarak konumlanan Realme, ardından ayrı bir şirket olarak yapılandırıldı

Genç tüketicilerle odaklanan marka, bir yılda Hindistan pazarında 4’üncü konuma yükselirken dünya akıllı telefon pazarında ise 2019’un üçüncü çeyreği itibariyle 7’nci sıraya çıktı. Evet marka kısaca bu şekilde.

Realme 5 Pro, tutarlı performansı, ortalamanın üstünde pil ömrü ve güvenilir kameraları sayesinde en iyi bütçe dostu akıllı telefonlar arasında gerçek bir yarışmacı. Realme'nin bu segmentte benzer ham performans sunabilen neredeyse hiç cihazı yok.

Bunlar ek olarak yapı kalitesi biraz daha sağlam olabilirdi ve ColorOS’e alışmak biraz zaman alıyor. Yağmura ve su sıçramalarına karşı dirençli olduğunu iddia ediyor. Ancak belirgin olarak bir IP derecesi yok.

Ancak bunlar en çok tercih ettiğiniz şeyler değilse, Realme 5 Pro değerlendirme listenizde olmayı hak ediyor.

Realme 5 Pro’ya yaklaşık 1900 TL'ye sahip olabilirsiniz.







