Tasarım

Realme 5 ile hemen hemen aynı oldukları için tasarım konusunda da birbirlerine oldukça yakınlar. Cihaz, Aqua Blue ve Forest Green olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Realme 5’in arka kasası parlak bir yüzeye sahipken 5i de bu daha mat bir hale getirilmiş. Özellikle Aqua Blue mat olmasına rağmen oldukça dikkat çekici bir renk olmuş.

Cihazın arka kısmına baktığımızda, dörtlü kamera setimizi görüyoruz. En tepe kameranın çevresindeki altın şerit güzel bir detay olmuş. Orta kısımda ise parmak izi sensörü duruyor ki artık bu çoğu marka tarafından kullanılan ve kullanıcılar tarafında da sevilen bir tasarım.

Alt tarafta, 3,5 mm jack girişi, mikrofon, hoparlör ve mikro USB bağlantı noktası var. Belki de cihazın en büyük eksilerinden biri burada, mikro USB artık rafa kaldırılmaya başlanan bir teknoloji, cihazın fiyatına bakıldığında Type-C olmaması normal görünebilir. Umarım Realme yakında bütün cihazlarını Type-C ile çıkarır.

Ekran ve ses

Realme 5i, 6.52 inç HD+ (1600 x 720) damla çentikli ekran ile geliyor. Corning Gorilla Glass teknolojisine sahip ekran darbelere karşı oldukça dayanıklı. Panel, parlaklık anlamında oldukça iyi, güneşin altında %50 parlaklık ile rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Renklerin doygunluk seviyeleri de bu seviyedeki bir cihaza göre oldukça iyi.

Ekran ile ilgili tek eksi özellik, Widevine L1 sertifikası olmadığı için Netflix ya da Amazon Prime gibi bazı platformdaki videoları HD izleyemeyeceksiniz.

Konuşma esnasında ahizeden gelen ya da video izlerken hoparlörden çıkan ses gayet yeterli. En yüksek seviyede ses çok tizleşebiliyor, belki uzun süre kullanımda bu sizi rahatsız edebilir. Telefonu tutuş şeklinize göre, hoparlörün üstünü kapatabilirsiniz. Tek çıkış burası olduğu için böyle bir durumda kalite oldukça etkileniyor.

Kameralar

Cihazın arka kısmında 12MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörlerinden oluşan dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön kamera 8 MP, Realme 5’te ise bu 13MP seviyesindeydi. Ancak günümüzde MP sadece kağıt üzerinde bir rakamda ibaret ve asıl işi arka plandaki yazılım hallediyor. Diğer markalarda birçok defa gördük, bu nedenle 5MP çok büyük bir fark yaratmayacaktır.

Ön kamera, sosyal medya yüklemeleri için yeterince iyi ve kalite de ise daha önce dediğim gibi büyük bir fark görünmüyor.

Kamera uygulamasında bir değişim yok, Realme 5’lerde gördüğümüzle aynı. HDR, flaş ve geniş açılı kameraya geçmek için kısa yol tuşları var. Nightscape ve Portre çekim modlarına da aynı zamanda sahip bir cihaz.

Fotoğraf ile çekim yaparken 5i hedefe odaklama konusunda gayet hızlı. Gün ışığında çekim yaparken dinamik aralıkları da gayet iyi. Fotoğrafları kontrol ettiğimde, hatta yakınlaştırdığımda bile ayrıntılar gayet belirgin şekilde ortadaydı. Geniş açılı kamera için aynı ayrıntı performansına sahip olduğunu maalesef söyleyemem. Ancak size geniş ve güzel bir açı sunabiliyor. Yakın çekimlerde iyi performans sergileyen 5i kendi segmentinde rakiplerinin önünde görünüyor.

Makro kamera ile bir nesneye çok yaklaşabiliyorsunuz ve keskin çekimler yapabilme şansınız var. Ancak, makro kamera çözünürlüğü sadece 2MP. Portre çekim yaparken, 5i’nin bulanıklık seviyesiyle ilgili bir ayarlama seçeneği sunmadığını fark ettim. Açıkçası, porteler biraz pusluydu ve ışığı çok iyi yönetemedi. Yine de bu segmente göre idare edilebilir diye düşünüyorum.

Düşük ışık performansı ortalamanın altındaydı ve fotoğraflar net değildi. Nightscape modu ile daha parlak görüntüler elde edilebiliyor, ancak yine de grenli. Selfie kamerası iyi performans sunuyor, gün ışığında ve portre modunda yaptığımız çekimlerden memnun kaldığımızı söyleyebilirim.

Performans ve Batarya

Realme 5i iyi bir tasarıma sahip olması dışında ortalama performansa da sahip. Snapdragon 665 ile, çok ısınmadan istediğiniz performansı alabilirsiniz. 4GB RAM ile, arka plandaki uygulamalar çalışırken gayet stabil bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Güvenlik kısmında ise, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma kendi sınıfına göre oldukça hızlı çalışıyor.

Cihazın performansını ölçmek için AnTuTu test çalıştırdık ve 173.892 puan aldık, PCMark’ta ise bu puan 8,200 oldu. Grafik karşılaştırmasında ise GFXBench kullandık ve Realme 5i, Car Chase sahnesinde 14 FPS almayı başardı.

Realme 5 ve 5s pil ömrü konusunda mükemmeldi ve 5i’de bu konuda aynı istikrarı sürdürüyor. Aktif bir WhatsApp hesabı, Instagram, Google Haritalar gibi birçok uygulamayı kullanarak cihazı oldukça zorlamamıza rağmen bir buçuk gün boyuna cihazı kullanmayı başardık. Cihaz ile gelen 10W adaptör ile onu şarj etmek 1.5 saat gibi sürüyor. Hızlı şarj ise burada maalesef yok.

Sonuca bağlayacak olursak

Realme 5i temelde bir Realme 5 ancak daha düşük ön kamera, biraz farklı bir tasarım ve daha düşük bir fiyat etiketiyle gelmesi onu daha cazip kılıyor.

Cihazın Türkiye fiyatı, 1400-1700 TL arasında değişmekte. Açık konuşmak gerekirse, artık telefon fiyatları cep yakıyor ve Realme, Türkiye pazarına girerek kullanıcıların üzerindeki bu yükü biraz da olsun hafifletecek gibi. Oppo’nun alt markası olarak gelse de, bir o kadar kaliteli cihazlar yapıyorlar.





Artılar

Mükemmel pil ömrü

Fiyata göre iyi donanım

Güzel tasarım

Makul fiyat





Eksiler

Mikro usb port

Hızlı şarj desteği yok





Realme 5i teknik özellikler:

6.52inç HD+ (1600 x 720) damla çentikli ekran

Qualcomm Snapdragon 665AIE işlemci

Adreno 610 GPU

3GB RAM

64GB dahili hafıza (256GB kadar yükseltilebilir)

12MP ana kamera-8MP ultra geniş açı-2MP makro-2MP derinlik sensörü

8MP ön kamera







