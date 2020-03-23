Realme 65 yaş ve üzerindeki kullanıcılara WhatsApp eğitimi verecek

Corona virüs salgınının en çok 65 yaş ve üzerinde olan ya da kronik rahatsızlığı bulunan kişileri etkilediği belirtiliyor. Hatta geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanlığı, bu gruptaki kişilerin sokağa çıkmasını sınırlandırmıştı. Realme, 65 yaş üzeri vatandaşlara, çocukları ve torunlarıyla sorunsuzca görüşmeye devam edebilmeleri amacıyla, telefon markaları ne olursa olsun WhatsApp yazılımının kullanımı ile ilgili bilgi ve eğitim desteği veriyor.

Şimdilik nisan sonuna kadar verilmesi planlanan hizmet kapsamında, 65 yaş üzeri vatandaşlar Realme’nin 08504338588 numaralı müşteri hizmetleri hattını arayarak, telefon markasından bağımsız olarak en çok kullanılan sohbet ve görüntülü arama programı olan WhatsApp nasıl indirilir, WhatsApp’ta sohbet nasıl yapılır, sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır gibi konularda bilgi alabiliyor. Böylelikle izolasyon döneminde çocuklarına ve torunlarına daha yakın olmaları mümkün olacak.