Realme 6i inceleme - Uygun fiyata PUBG Mobile oynattıran telefon

Tasarım ve Ekran

Realme diğer bütçe dostu cihazlarda yaptığı gibi burada da plastik bir arka kapak kullanmış, ancak cihazın fiyatından dolayı bu normal. Plastik yapıya sahip olması onu daha dayanıklı ve uygun fiyatlara satılmasını sağlıyor. Biz Süt Beyazı olan rengini deneyimledik ve çok hoş duruyor, diğer opsiyon olarak da Yeşil Çay rengi var şeritler onda biraz daha belirgin duruyor.

Ekran çözünürlüğünün 720p olması 2020 yılına göre düşük açıkcası ama dediğimiz gibi bu bütçe dostu biraz cihaz olduğu için bazı özellikler bu şekilde tasarlanıyor. 1080p cihazlarla kıyaslandığında netlik olarak geride. Şarj girişi olarak Type-C kullanılması güzel olmuş diğer markalar da keşke bu segment için aynı yolu izleyebilse.

Performans

Cihaz, Helio G80 işlemci ile geliyor, orta sınıf bir işlemci olsa da testlerim sırasında gayet iyi geri dönüşler aldım. İlk kurulum esnasında PUBG, Asphalt gibi cihazı yoracak oyunları indirip oynadım ve herhangi bir gecikme ya da drop sorunu yaşamadım.

Cihazın fiyatından ve içindeki donanımdan dolayı amiral gemisi performansı beklemek yanlış olur. Oyun oynarken grafik ayarları en üst seviye de değil, uygulamaların yüklenmesi biraz yavaş ve fotoğraf veya video düzenleme gibi uygulamaları çok kullanıyorsanız render sürelerinde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Ama bunların hepsi aslında beklendik şeyler çünkü bu cihaz amiral gemisi statüsünde değil. Realme bu cihazı, fiyatlandırma ve kalite açısından piyasada orta segment cihazların arasına koydu. Tüm bunlar içinde 6i, Android 10 ile beraber rakiplerinden daha iyi bir performans ortaya koydu

Geekbench testinde tek çekirdek skoru 389, çoklu çekirdek ise 1350’ye ulaştı. 3DMark Sling Shot Extreme testinde 1342 puan verdi.

Parmak İzi Tarayıcı ve Yüz Tanıma

Realme 6’nin yan tarafında bulunan parmak izi tarayıcısı 6i’de arka kapakta konumlandırılmış. Tasarım olarak arka tarafın göze hoş geldiğini söylemiştim, ancak sensör kısmı olmasaymış daha pürüssüz bir görüntüye sahip olabilirdi. Bir çok kullanıcı için arka tarafta konumlandırılan parmak izi okuyucuyu tercih ediyor çünkü direkt olarak parmağınızı yerleştirebiliyorsunuz, özellikle solak kullanıcılar için çok kullanışlı. Performans olarak hızlı çalıştı ve ellerim terlemesine rağmen zorlanmadı.

Yüz tanımaya gelecek olursak, Realme diğer cihazlardan kazandığı tecrübeyi kullanmış ve ortaya güzel bir sonuç çıkmış. Tek selfie kamerasıyla gayet hızlı bir şekilde telefon kilidinizi açabilirsiniz.

Kamera

Realme telefonların uygun fiyatlı bir yapıya sahip olması onların kötü fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Cihaz ile çektiğinizi fotoğrafları bir monitöre aktardığınızda karşınıza güzel fotoğraflar çıkıyor. Derinlik lensinin sayesinde güzel bir bokeh efekti sağlayabilirsiniz ve renkler gayet doğal görünüyor.

Kamera uygulamasına girdiğinizde sizi tanıdık bir arayüz karşılıyor. Buradan ayar yapabilir, modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Yapay zeka güzel çalışıyor ve evcil hayvan, yemek, çim gibi nesneleri doğru bir şekilde tespit ediyor.

Realme 6’ya kıyasla daha az megapiksel, daha küçük bir sensöre sahip , ayrıca dijital zoom Realme 6’ya göre kötü bir performansa sahip, aralarındaki 600 TL fark burada biraz ortaya çıkmış.

Video tarafına gelecek olursak, ana ve ultra geniş kamera ile 30 FPS’de 1080p’ye kadar çıkabiliyor. Görütü sabitleme ve codec seçeneği maalesef yok. Ana kameradan yapılan video çekimlerinin detayları ve kontratları iyiydi, renkleri doğal veriyor.

Batarya

Cihazın belki de en iyi tarafı burası olabilir. Realme, cihazın bekleme süresinde 39 gün gidebileceğini söylemişti, bunu deneyimlemedim ama bir haftadan biraz uzun süre boyunca hiç şarj etmedim ve daha sonra baktığımda %7 şarjı kalmıştı. Tabii günümüzde artık kimse telefonu masaya koyup gitmiyor, test amaçlı denediğim bir şeydi bu.

Cihazı şarj ederken %20’ye yaklaşık 15 dakika, %35’e çıkması ise 25-28 dakika arası bir zaman diliminde oldu. Cihazın içinden çıkan 18W’lık adaptör hızlı şarj etmede işinize yarıyor. Cihazı akıllı performans modunda aldığımda maksimum parlaklık ile 28 saat boyunca kullanabildim.

5000mAh pil, orta sınıf bir işlemci ve 720p ekran ile cihazı bataryayı tüketmiyor, sadece kokluyor. Kolayca iki gün hiç şarj etmeden geçirebilirsiniz. Ayrıca, cihazınızı her gün şarja takan biriyseniz şarjın ne kadar uzun süre gittiğinizi deneyimlediğinizde şaşıracaksınız.

Ses Kalitesi

Ses kalitesi, Realme 6i’nin çok iyi olmayan özelliklerinden biri. Cihazın alt tarafında tek çıkışlı bir hoparlör bulunuyor dengeli bir şekilde sesi iletmesi tarafında her şey güzel, ancak bass tarafında eksikliği var. Kulaklığın hemen yanında 3,5 MM jak girişi bulunuyor aramaları kulaklık ya da normal telefondan yaparken bir zorluk yaşamadım.

Realme 6 ile arasında ufak hoparlör farkı var ve 6i biraz daha düşük ses veriyor. Ses kalitesi düşük olduğu için jak girişi burada devreye giriyor ve bunu telafi ediyor. Kablolu kulaklıklarınızın sesini daha iyi hale getirmek için ayarlar kısmından ses ve titreşime girip Real Sound Teknolojisini açabilirsiniz.

Realme, Dirac Research AB işbirliği ile Real Sound'u bir araya getirerek ortaya yeni bir EQ düzenleme aracı çıkardı. Gerçek HD sese ulaşmak için birçok EQ düzenlemesini, ayarlar kısmında bulunan Real Sound teknolojisini kullanabilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum

Eğer bütçeniz net 1800 TL ise ve günlük işlerinizi yapmanın yanı sıra eğlenmek için bir telefon arıyorsanız Realme 6i doğru tercih olabilir. Realme 6 performans olarak daha iyi olabilir, ancak aralarındaki 600 TL fark biraz fazla. Cihazın 1800 TL olduğu göze alındığında neredeyse bir telefon parası oluyor.

Orta düzey bir işlemci ve 720p ekran ile rahat ve keyifli bir şekilde PUBG oynayabilir, 4 kameralı set ile güzel fotoğraflar çekebilirsiniz, video biraz düşük kalabilir. En büyük silahı bence, 5000 mAh batarya ve 18W’lık adaptörü cihazı uzun süre test ettim ve iki tam gün boyunca şarj etmeden kullanabilirsiniz, şarjınız bittiğinde ise güçlü adaptör sayesinde hızlıca şarj edebilirsiniz.

Bence günümüz piyasasında fiyatlar bu kadar yüksekken Realme 6i güzel bir tercih olabilir.





Artıları

Güzel tasarım

Muhteşem pil ömrü

Ana kamera ile iyi fotoğraf kalitesi

Helio G80 ile iyi oyun performansı





Eksileri

Ekranın 1080p olmaması

Düşük Selfie kalitesi

EIS yok





Realme 6i Teknik Özellikleri:

Ekran boyutu-6.5 inç 720 x 1600 piksel

İşlemci- Mediatek Helio G80

RAM-4 GB

Depolama-128 GB

Kameralar- 48 MP geniş, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro, 2 MB derinlik, 16 MB ön kamera

Batarya- 5000 mAh ve 18W şarj adaptörü ile geliyor