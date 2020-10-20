Realme, Türkiye’de kendi segmentinin ilk 65W hızlı şarj özelliğine sahip olan yeni telefonu Realme 7 Pro’yu piyasaya sürdü. sıfırdan yüze sadece 34 dakikada tam şarj olan Realme 7 Pro, YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile tanıtıldı. Realme 7 pro’nun sahip olduğu 65W SuperDart Şarj, 4500mAh’lik büyük bataryayı hızlı bir şekilde doldurabiliyor.

İki hücreli pile sahip olan Realme 7 Pro, 34 dakika içinde yüzde 100 şarj edilebiliyor ve 12 dakika içinde ise yaklaşık yüzde 50 şarj olabiliyor. Realme 7 Pro, 3 dakikalık dolumla 2.5 saat YouTube veya 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimi sunabilecek kapasiteye ulaşıyor. Telefon, oyun esnasında da 30 dakikada yüzde 43 dolum seviyesine gelebiliyor.

Realme 7 Pro’nun sahip olduğu yeni nesil çift 3C yüksek hızlı pil hücreleri ile birlikte 10V 6.5A doğrudan şarj çözümü, algoritma optimizasyonu, voltajı yarıya indiren deşarj pompası, akıllı beş çekirdekli çipleri ve 10 sıcaklık sensörü sayesinde tüm şarj işleminde ısınma durumunun önüne geçilebiliyor.

Realme 7 Pro, 64MP Sony IMX682 ana kameranın yanı sıra 8MP 119 derece ultra geniş açılı, bir makro ve bir de siyah ve beyaz lensten oluşan dörtlü arka kamera seti ile birlikte geliyor.

Realme 7 Pro’da ‘Pro Gece Manzarası Modu’, ‘Ultra Gece Manzarası Video Modu’ ve ‘Yıldız Modu’ gibi yapay zeka destekli farklı filtre seçenekleri de yer alıyor. Realme 7 Pro’da selfie çekimleri için ise f/2.5 diyafram açıklığı sunan 32MP ultra yüksek çözünürlüklü ekran içi selfie kamerası bulunuyor.

Realme 7 Pro, Snapdragon 720G işlemci ve 8 GB LPDDR4x çift kanallı RAM desteği ile kullanıcılar ile buluşuyor. 180Hz dokunma örnekleme hızına sahip 6,4 inç Super AMOLED ve 2400x1080P FHD+ çözünürlüklü ekranıyla Realme 7 Pro’da mini damla tasarımıyla ekran gövde oranı yüzde 90.8'e kadar çıkıyor.

Realme 7 Pro, “Ayna Gümüşü” ve “Ayna Mavisi” olmak üzere 2 renk seçeneği ile geliyor. Cihaz Türkiye’de 23 Ekim tarihinden itibaren lansman dönemine özel fiyatıyla 3 bin 999 TL’den satışta olacak.