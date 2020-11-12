Realme 6 ve 6 Pro modellerini Türkiye pazarına getiren Realme, dikkat çeken “7” ailesini Realme 7 ile tamamladı. Genel olarak şık görünen telefon, arkadan daha da etkileyici görünüyor ve sevindirici şekilde 3.5 mm kulaklık girişini bünyesinde barındırıyor.

Realme 7, kamera tarafında Sony imzası taşıyor. Arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu bulunan cihazda 64MP ana kamera, 6944x9248 boyutlarında yüksek çözünürlüklü fotoğraflara olanak tanıyan Sony IMX882, f/1.8 diyafram ve 1/1.73 oranıyla birlikte geliyor.

Cihaz ayrıca Yıldız, Tripod, Portre, Panorama ve diğer modları destekliyor. Ayrıca Siberpunk, Flamingo ve Modern Altın dahil olmak üzere gece filtrelerini de içeriyor.

Ürün, 8MP Ultra Geniş Açılı lensin 119 derece görüş açısı ve f/2.3 diyaframa sahip. Ayrıca, f/2.4 geniş diyafram açıklığına sahip 4 cm özel mikro lensi, yakın nesnelerin daha iyi çekilmesine yardımcı oluyor. Siyah beyaz portre lensi, ana lensin yardımcısı olarak görev yapıyor.

Realme 7, 5000mAh batarya kapasitesine sahip. 30W Dart Şarj, telefonun 26 dakikada %50 şarj oranına ulaşmasını sağlıyor.

Telefon, Helio G95'i ilk kullanan akıllı telefon olurken Antutu'da 300.000 puana ulaştı. Delikli 6,5 inç FHD+ Ultra Akıcı ekrana sahip olan Realme 7'nin ekran/gövde oranı ise %90,5.

Telefon bilgi güvenliği için yan kenardaki düğme ile entegre parmak izi sensörünü kullanıyor.

Ürünün fiyat ise 2999 TL.