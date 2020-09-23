Realme, kısa bir süre önce duyurduğu Buds Air Neo kablosuz kulaklığı ve Realme Watch isimli akıllı saatini Türkiye'deki kullanıcılarına sundu.

Realme Watch’ın 3,5 cm geniş renkli dokunmatik ekranı ve 12 dahili saat yüzü bulunuyor. Saatin 1.4 inç geniş renkli dokunmatik ekranı, 320x320 piksel ve 323’e kadar PPI’a yüksek çözünürlüğe sahip. Corning Gorilla Glass ile korunan ekranın parlaklığı 380 nite çıkabiliyor.

12 dahili saat yüzü bulunan saate, OTA güncellemelerini takip ederek 100’ün üzerinde saat yüzü indirilebiliyor. realme Watch siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi seçeneği ile sunuluyor. Saatin kayışı, tek tuşla hızlı bir şekilde ayrılarak değiştirilebiliyor. Kullanıcılar isterlerse piyasada herhangi bir saatçi dükkanından alabilecekleri farklı kayışları da kullanabiliyorlar.

Kullanıcılar için sağlık asistanı olabilen Realme Watch, “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7×24 kesintisiz izleyen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor. 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, kusursuz adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özelliklerini de barındırıyor.

Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen Realme Watch’da; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri de yer alıyor.

Realme Watch’un satış fiyatı ise 599 TL olarak belirlendi.

Realme Buds Air Neo

Realme, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air Neo’yu da kullanıcıların beğenisine sundu. Realme Buds Air Neo, R1 bağlantı ve güç yongasından güç alıyor. Telefon ile kulaklık arasında istikrarlı bir bağlantı oluşturan yeni nesil çift kanallı iletim teknolojisini kullanan R1 Gerçek Kablosuz Çip, kullanıcılara gerçek kablosuz deneyim vaat ediyor. Kulak içi uyumu optimize edilmiş olan Buds Air Neo’nun tek bir kulaklığı 4,1 gram ağırlığında.

Realme Buds Air Neo13 mm ses sürücülerine sahip olan kulaklık farklı yöntemlerle kontrol edilebiliyor. Kullanıcı, kulaklığın dış dokunmatik yüzeyi ile şarkılar arasında geçiş yapabiliyor, Realme Link uygulaması sayesinde de kulaklığını telefon üzerinden kontrol edebiliyor. Gecikmeleri yüzde 51 oranında azalttığı belirten 119.2 ms düşük gecikme modu da dokunmatik alan üzerinden açılıp kapatılabiliyor.

Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın pil ömrü, kılıf ile birlikte toplamda 17 saate çıkıyor. Bluetooth 5.0 ile 10 metreye kadar bağlı kalabilen kulaklık, Google Fast Pair Service ile eşleşebiliyor. IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda olan kulaklığın, “Pop Beyazı”, “Punk Yeşili” ve “Rock Kırmızısı” olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Realme Buds Air’ın fiyatı ise 399 TL.



