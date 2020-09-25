Realme C11 inceleme – Hem uygun fiyatlı hem de pili dayanıklı

Realme C11 teknik olarak Realme C3'ün halefi. Genellikle bir akıllı telefon markası bu kadar büyük bir adım attığında, bunu donanım (hatta yazılım) aracılığıyla haklı çıkarır. Örneğin Samsung'u ele alalım. Güney Koreli şirket, bu yıl S10'dan S20'ye geçiş yaptı ve yepyeni kamera teknolojisinin konuşulması sağladı. Realme C11 ile Realme, giriş seviyesi segmentte bir Samsung olmaya çalışıyor.

Her markanın kendine göre pazarda ilerleme stratejisi var. Xiaomi'den pek çok ipucu alan Realme, telefonları birbiri ardına hızlı bir şekilde piyasaya sürüyor. Realme'nin bunu yapmasının birçok nedeni var Ancak bir süre sonra markanın fikirleri tükenecek ve Realme'nin oynamayı sevdiği fiyat aralığında deneyebileceğiniz çok fazla donanım var. Bu da işleri tekrarlanmaya itebilir. Marka bu ikilemle karşı karşıya kaldığında, bir B planı çizmeli. Bu durumda, isimlendirmede da plan C3'ten C11'e atlamak.

Realme'nin C serisi, ilk kez bir akıllı telefona geçiş yapmak isteyen kullanıcılara yönelik deneyimler sunmaya odaklanıyor. Bu kitle bugün hala Türkiye için oldukça önemli. Realme C11 ile ilgili dikkat edilmesi gereken ilginç şey, Realme C3'ten daha uygun fiyatla gelmesi. Maliyeti düşürmek için donanımı da buna göre ayarlamışlar. Realme C3 bazı sınırlamalara sahipti, Realme C11 de bunlar var.

TASARIM

Bütçe dostu telefonlar arasında, Realme C11'in oldukça iyi göründüğünü düşünüyoruz. Diğer bütçe dostu Realme telefonlarıyla pek çok ortak noktası var. Her zaman olduğu gibi, onu da önden baktığınızda diğer markalardan kolayca ayırt edemezsiniz. Ekran, telefonun neredeyse tüm yüzünü kaplıyor. Ancak biraz kalın çerçeveler ve üstte bir su damlası çentiği var. Telefon aynı zamanda çiziklere ekran koruyucuyla geliyor.

Herkese uyacak kadar nötr olan yeşil ve gri renkler arasında seçim şansınız var. Bu fiyat seviyesinde parlak yüzeyler veya gradyanlar burada yok. Gövde tamamen plastikten yapılmış ve arka kısım, kamera çıkıntısından dikey olarak geçen kalın bir şerit dışında çok ince dalgalı bir çizgi dokusuna sahip. Etkisini beğendim ve bu telefonu kavramanıza az da olsa yardımcı oluyor. Ancak telefonu kullanırken ince toz ve kir parçalarının çıkıntılarda sıkıştığını görebilirsiniz.

Realme, şimdilerde birden fazla modelde gördüğümüz standart dikdörtgen kamera modülünü nihayet değiştirdi. Burada kare şeklinde bir modül var. Sadece iki kamera olduğunda bu açıkça stil için yapılmış denebilir. Ama işe yaradı? Bizce yaramış. Yine de büyük boy Realme logosunun hayranı değiliz ve bu telefonla birlikte kasayı korumak için kutudan bir kılıf çıkmıyor.

Ses düğmeleri, Realme için alışılmadık bir durum olan sağdaki güç düğmesinin üzerinde. Şirket, ekonomik telefonlarında Mikro-USB standardını kullanmaya devam ediyor. Artık ilerlemenin zamanı geldi! Altta ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi ve tek hoparlör yer alıyor.

196 gram ağırlığında ve 9,1 mm kalınlığında olan Realme C11 nispeten hantal. Tek elle kullanımı biraz zor bulduk, ancak dokulu arka kısım, bu telefonu avuç içinde kayma endişesi olmadan karıştırmayı kolaylaştırıyor. Pahalı bir telefon gibi görünmese de yapı kalitesi oldukça sağlam. Yine de ön tarafta güçlendirilmiş cam olsun isterdik.

YAZILIM VE KULLANIM

Realme'nin yazılımı, diğer üreticilerin özellikle bütçe segmentindeki telefonlaraına yüklediklerine kıyasla genellikle sorunsuz. Realme UI tarayıcısı tarafından sunulan birkaç tıklama haber tuzakları dışında, reklamlar veya sinir bozucu bildirimlerle ilgili sorun yaşamadık. Chrome'un ana ekranda olduğunu düşünürsek, bu tarayıcıya hiç gerek yok, ancak onu devre dışı bırakamadık veya kaldıramadık.

Realme UI’ın genel olarak temiz ve düzenli bir arayüz olduğunu söylenebiliriz. Ön yüklü uygulamalar bakımından zengin olan Realme C11’de fazlalık olarak tanımlanabilecek bir uygulama bulunmuyor. Yine de bu uygulamalardan rahatsız olanlar, uygulamaları kaldırabilir.

Realme UI, stok Android'e çok benziyor ve davranıyor. Temalar dahil bazı özelleştirmeler de var. Normal Android 10 özelliklerinin ötesinde, büyük ekranı kullanmayı kolaylaştırmak için simge ızgarası yoğunluğunu değiştirebilir, simge stilini ayarlayabilir ve bazı hareketleri etkinleştirebilirsiniz. Ayarlar uygulamasında, bölünmüş ekran çoklu görev, uygulama klonlama, oyun optimizasyonu, gizlilik koruması ve hareketler için seçenekler bulacaksınız. Müziğinizi Bluetooth ve kablolu kulaklıkları aynı anda kullanarak başka biriyle de paylaşabilirsiniz.

Yazılımın artılarına ek olarak Realme C11’e yeni geçiş yapanların eski telefonlarındaki verilerini kolaylıkla aktarmasına yardım etmek için Telefon Kopyalayıcı aracı da mevcut.

Kullanıcılar “oyun alanı” adlı araç üzerinden telefonlarına yükledikleri tüm oyunları görebiliyor. Oyun oynarken gelecek çağrıların ve bildirimlerin reddi veya engellenmesiyle ilgili ayarlar da bu menü üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

PERFORMANS VE PİL ÖMRÜ

Giriş seviyesi bir akıllı telefon olan Realme C11, istediğiniz Android uygulamalarını çalıştırmanıza izin veriyor, ancak deneyim her zaman harika olmayabilir. Telefonu bekleme modundan çıkarmak ve uygulama çekmecesini veya görev değiştiriciyi açmak gibi basit şeyler bazen kasılarak açılabiliyor. Uygulamalar arasında gezerken ve çoklu görev yaparken de gözle görülür bir gecikme yaşayabilirsiniz.

Realme C11’in kalbinde MediaTek’in Helio G35 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 2 veya 3 GB RAM eşlik ediyor. Bizim test ettiğimiz modelde ise 3 GB RAM yer alıyor. Telefonun dahili depolama alanı ise 32 GB. Bu alanın yaklaşık 12,5 GB’lık kısmı Android işletim sistemi tarafından kullanılıyor. MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanının üstüne 256 GB daha ekleyebilirsiniz.

PUBG Mobile varsayılan olarak en düşük grafik ayarına sahipken sorun yok ancak ayarları yükseltince fps düşüşleri yaşanabiliyor. PUBG Mobile Lite ise çok daha akıcıydı. Asfalt 9: Legends’ın yüklenmesi de biraz zaman aldı ve yarışlar sırasında da kısmen takılmalar oldu. Oyun deneyimi genel olarak ortalamaydı, ancak en azından telefon çok ısındı..

Telefonun fiyatı düşünüldüğünde ekran oldukça iyi. Realme C11’de 6.5 inç büyüklüğünde 1560 x 720 piksel çözünürlüklü ekran var. Bu ekranın görüntü oranı 20:9, piksel yoğunluğu ise 270 ppi. Ekran kasa oranı yüzde yüzde 81.7. Akıllı telefonun ekranını Corning Gorilla Glass 3 koruyor.

Renkler oldukça keskin ve görüş açıları fazlasıyla yeterli. Videolar iyi görünüyor. Telefonda Koyu ya da Karanlık Mod desteği de mevcut. Göz rahatlığı adı altında sunulan mavi ışık filtresi de var.

Müzikler, ses çıkışı tiz ve sert geliyor. Birçok durumda diyalogları duymakta biraz zorlanabilirsiniz.

Realme C11’de biyometrik doğrulama için yüz tanıma özelliği bulunuyor. Bu özellik kullanıcının yüzünü algıladığında ekranın kildini makul sayılabilecek bir sürede açıyor. Ancak ortam biraz loş olduğunda yüz tanımanın çalışmasında sıkıntı yaşanabiliyor.

Öte yandan pil ömrü mükemmel. Düşük kaliteli işlemci, 5000 mAh pil ile birlikte, HD video döngü pil testimizde 28 saat 25 dakika sonuç verdi. Çok fazla müzik dinleme ve video akışı, biraz kamera kullanımı ve biraz da oyun içeren günlük kullanımda, C11'i şarj etmek için prize takmadan önce bir buçuk gün dayanabildim.

Netflix veya YouTube’ta 1 saat boyunca içerik izlerseniz pil ömründe yüzde 7’lik bir kayıp yaşanıyor. Telefonun ortalama 7-8 saatlik ekran süresinin de çok iyi olduğunu belirtmek gerek.

Ne kadar sürede doluyor derseniz, Realme C11’in pili micro USB girişi üzerinden şarj oluyor. USB-C yerine burada micro USB ile karşılaşmak üzücü. Ancak bu durum fiyat kategorisi için doğal. Telefonun kutusundan çıkan 10W’lık şarj cihazı, C11’in pilini yaklaşık 3 saat içinde doldurabiliyor.

KAMERALAR

Düşük maliyetli bir telefonu incelerken beklentilerin kontrol altında tutulması gerekiyor. Burada Panorama, Hızlandırılmış Çekim ve Ağır Çekim gibi birkaç mod ve seçenek var. Realme, C11'in Gece modunun bu fiyat segmenti için bir ilk olduğunu söylüyor. Kamera uygulaması çok hızlı yüklenmiyor. Bu da spontan çekim yapmayı zorlaştırabilir.

Fotoğraf kalitesi ortalama diyebiliriz. Renk gradyanları ve dokular çok iyi işlenemiyor ve nesnelerdeki ince ayrıntılar da bazen kaybolabiliyor. Çiçekler ve yapraklar genellikle doğal görünüyor. Aynı karede belirgin vurgular ve gölgeler olduğunda C11'in pozlamayla nasıl mücadele edebileceğini de gördük.

Portre çekimleri güzel bir şekilde bulanık arka plana sahipti ancak pozlama biraz zayıftı. Bir çekimden önce veya sonra bulanıklığı ayarlamanın da bir yolu yok. Yakın çekimlerimizden bazıları şaşırtıcı derecede iyi çıktı. Genel olarak, fotoğraflar telefonun ekranında yeterince iyi görünüyor. Yakınlaştırma yapmazsanız kusurların çoğu gözlerinizi çok yormayacak.

Düşük ışıklı çekimler söz konusu olduğunda Realme C11 biraz zorlandı.

Gece modu şaşırtıcı ancak her zaman için en iyisi değil. Odaklanma konusunda biraz sorun yaşadık. Bu nedenle çerçeve kompozisyonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Gece modu çekimleri iyi bir kontrasta sahipti. Öte yandan, karanlık bölgelerdeki ayrıntılar biraz kaybolabiliyor. Gürültü burada normal çekime göre daha az.

Video varsayılan olarak 1080p'de kaydediliyor. Renkler çok canlı değil ve detaylar ortalama. Video kaydederken herhangi bir hareket, hatta yavaş kaydırma, pozlamanın dalgalanmasına neden olabiliyor. Ön kamera, gündüzleri oldukça iyi çekimler yapıyor, ancak geceleri iyi aydınlatmalara ihtiyacınız olabilir.

Sonuca bağlıyorum

Realme C11, iyi görünen giriş seviyesi bir telefon. Yani bir performans canavarı olmadığını bir kez daha tekrarlayalım. Ancak Realme, temellere, özellikle de RAM tarafına odaklansaydı çok daha iyi olabilirdi. Realme'nin yazılımı temiz ve minimal. Ancak yine de RAM’den çok şey alır.

Evet burada parmak izi sensörü yok ama yüz kilidi zaten işinizi görüyor. 5000 mAh kapasiteli pil ise kullanıcıların bir günü çıkarmasına fazlasıyla yetiyor. Kullanım yoğunluğunun azaltılması durumunda telefon iki gün de ayakta kalabilir.

Uzun pil ömrü ve büyük ekrana sahip uygun fiyatlı bir telefon arıyorsanız Realme C11’e bakabilirsiniz.

Realme C11’e 2700 TL’ye sahip olabilirsiniz.