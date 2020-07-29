Realme C15 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme C15, 6,5 inç boyutunda HD+ çözünürlükte bir LCD ekrana sahip. MediaTek’in Helio G35 işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB’a kadar RAM, 64 GB’a kadar da dahili depolama alanı sunuyor.

13 MP çözünürlüğünde ana arka kameraya sahip Realme C15, bu kamerayı 8 MP’lik ultra geniş açı, 2 MP’lik makro ve 2 MP’lik derinlik sensörü ile destekliyor. 4K video desteği ise ne yazık ki yok.

64 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkan telefon, RAM tarafında ise iki farklı model olarak geliyor: 3 GB RAM ve 4 GB RAM. 18 W hızlı şarj desteğine sahip olan Realme C15, Android 10 işletim sistemi altında çalışan Realme UI kullanıcı arayüzünü kullanıyor.

Gümüş ve mavi olmak üzere iki farklı renkte satılması beklenen Realme C15'in başlangıç fiyatı 137 dolar.