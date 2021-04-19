Realme, floresan gibi parlayan telefonu için tarih verdi

Realme, 22 Nisan'da anavatanında realme Q3 serisi akıllı telefonların lansmanını doğruladı. Realme'nin Çin CMO'su Xu Qi Chase ayrıca telefonun arkasında parlayan "Sıçraymaya Cesaret Et" logosu gösteren görseller yayınladı. CMO ayrıca şirketin ilk defa floresan renkli ışıklı malzemeler kullandığını sözlerine ekledi.

realme Q3'de 6.43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde ekran yer alacak. Bu ekran 120 Hz tazelemeli AMOLED panel ile gelecek. Telefonun kalbinde ise MediaTek'in fiyat konusunda uygun ve performans konusunda iddialı olan MediaTek Dimensity 1100 yonga seti yer alacak. RAM tarafında muhtemelen 8 GB RAM kullanılacak.

Cihazın arkasında 64 Megapiksel çözünürlüğünde naa lens yer alacak. Toplamda üçlü arka kamera ile gelecek olan telefonun diğer lenslerinin 16 MP + 8 MP şeklinde konumlandırılması bekleniyor. 4500 mAh pil kapasitesi ile kullanıcılarla buluşması beklenen realme Q3, 50 W‘a kadar hızlı şarjı destekleyecek.

Realme Q3 serisinin Çin’de 1000 yuan’dan (yaklaşık 153 dolar) başlayan fiyatlara satışa sunulacağı iddia ediliyor.



