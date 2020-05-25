Realme'nin Buds Q, IP4X sertifikası ile belirli bir seviyeye kadar suya karşı dayanıklılık sunarken, sadece 3.6 gram ağırlığıyla da takdir topluyor. Bu ağırlık, şarj kutusu ile de birleştiğinde ise ortaya 35.3 gram gibi bir ağırlık çıkıyor. 10 milimetre sürücülere sahip olan kulaklık, 30 watt hızlı şarj desteği ile de dikkat çekiyor.

Realme'nin yeni kulaklıkları kutusuyla birlikte kullanıldığında 20 saate kadar kullanım imkanı veriyor. Ayrıca tüm bu özellikleriyle birlikte Çinli tüketicilerin bugün itibarıyla satın alabildikleri kablosuz kulaklıkların fiyatı ise 20 dolar.

Realme Buds Air Neo modeli Realme Buds Air modelinin biraz kırpılmış hali olarak gösterilebilir. 13Mm ses sürücülerine sahip olan kulaklık modeli R1 bağlantı ve güç yongası ile verimlilik sağlıyor.

Kulaklığın dış dokunmatik kısmından pek çok farklı kontrol sağlayabiliyorsunuz. Realme Link uygulaması ile kontrol edilen kulaklık Google Fast Pair Service ile akıcı bir şekilde eşleşebiliyor.

Gürültü engelleme özelliğinin bulunmadığı kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip ve toplamda 17 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Fiyatı ise 35 dolar.

Realme'nin yeni kablosuz kulaklıklarının hangi ülke pazarlarına gireceği belli değil. Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı da net değil.