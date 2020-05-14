Realme, iki yılda içinde 35 milyon kullanıcıya ulaştı

Oppo'nun alt markası Realme, 25 Mayıs'ta gerçekleştireceği lansman etkinliğiyle 8 yeni ürün tanıtarak ikinci yıl dönümünü görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Çinli üretici, iki yıl içinde dünya çapında 35 milyon kullanıcıya erişti. Türkiye’de elektronik sektörün %31 satış kaybı yaşadığı şu dönemde Realme aynı zamanda %40 büyüdü.

Şubat ayında global bir lansmanla dünyaya tanıtılan 6 serisinin Türkiye lansmanı Nisan ayında online bir tanıtımla yaptı. realme ekibi tüm çalışmalarını büyük bir özveri ile birbirinden uzakta gerçekleştirdi. Kısa bir süre boyunca devam eden hazırlıklar süresince iletişim online olarak devam etti. 14 Nisan günü gerçekleşen lansmanın ardından marka çalışmalarına aynı şekilde devam ediyor.

Realme'nin 25 Mayıs'taki etkinlikte akıllı telefonun yanı sıra akıllı TV, akıllı saat ve diğerleri bazı IoT ürünlerini de tanıtması bekleniyor.