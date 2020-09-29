Realme, ilk ekran altı kameralı telefonu üzerinde çalışıyor

Ekran altı kamera, akıllı telefon endüstrisinde son dönemde en popüler teknolojilerden biri. Ekran altı kameranın ön araştırmasına ve geliştirilmesine başlayan Realme, test için bir prototip geliştirdi. Realme Global Pazarlama Direktörü Xu Qi Chase, Çin sosyal ağ platform Weibo’da şirketin üzerinde çalıştığı ekran altı kameralı prototip akıllı telefonun fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta görülen akıllı telefonda, ön kamera için bir çentik ya da delik bölümü bulunmuyor. Chase fotoğraf altında yaptığı yorumlarda da, Realme akıllı telefonun “pop-up” yani açılır selfie kamera ile gelmediğini açıkladı.

Mevcut delikli ekran veya çentikli ekran ile karşılaştırıldığında, ekran altı kameralı ekran daha sürükleyici bir görsel deneyim ile daha yüksek bir ekran-gövde oranı elde edebiliyor. Güvenilirlik açısından da ekran altı kameranın daha fazla avantajı bulunuyor. “Pop-up” yani açılır yani kamerayla kıyaslandığında da kalınlık ve sızdırmazlık açısından öne çıkıyor. Görüntüyü ekranda görüntülerken kamerayı olabildiğince görünmez hale getiren ekran altı kameranın teknik zorluğu ise, fotoğraf çekerken ekran engellemesinin etkisini en aza indirmesi.

Realme, 2021 yılında da akıllı telefon pazarında delikli ekran veya çentikli ekranın hakimiyetini sürdüreceğine inanıyor. Şirket akıllı telefonun seri üretiminde ekran altı kameranın kullanılıp kullanılmayacağına, ekran altı kameranın pazardaki gelişimini ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkatlice değerlendirerek karar verecek.