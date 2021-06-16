Bilim & Teknoloji Realme, Türkiye’ye de gelecek Realme GT adlı modelini tanıttı

Realme, Türkiye’ye de gelecek Realme GT adlı modelini tanıttı

Bilim & Teknoloji

Realme, Türkiye’ye de gelecek Realme GT adlı modelini tanıttı

Realme, Türkiye’ye gelecek ilk amiral gemisi niteliğindeki telefonu realme GT'yi resmi olarak tanıttı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 08:44 Son Güncelleme:
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Gücünü Snapdragon 888 işlemciden alan telefon, 6,43 inç FHD+ 120 Hz AMOLED ekrana sahip ve 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil taşıyor. Kutusundan Android 11 ile çıkan telefon, önünde 16 megapiksel selfie kamerası taşıyor. Arkada ise 64 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro kameraları bir araya geliyor. Çift hoparlör sistemi ile donatılan amiral gemisi Realme GT, sevindirici şekilde bir 3,5 mm kulaklık girişi barındırıyor. 

186 gr'dan hafif olan ultra ince gövdesine karşın, realme GT büyük bir 4500 mAh pil ve 65W SuperDart şarj desteği ile donatıldı ve böylece telefonun sadece 35 dakikada tamamen şarj olması mümkün hale geliyor. 

Realme GT Polonya, İspanya, Rusya ve Tayland dahil olmak üzere seçili ülkelerde satışa sunuldu ve yakında Türkiye’de de satışa sunulacak.   


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