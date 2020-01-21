Realme, üç farklı telefonunu Türkiye’de satışa sundu
Hindistan'ın teknoloji markası Realme, Türkiye’deki ilk lansmanını gerçekleştirdi. Marka, üç ürünü ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Bunlardan biri, 64 MP kameralı akıllı telefonu Realme XT, diğeri 5 serisinin yıldızı Realme 5 Pro, sonuncusu ise giriş segmentindeki C2.
Hindistan pazarında ortaya çıkan Realme Türkiye’deki ilk lansmanını gerçekleştirdi. 7’den 70’e herkese hitap eden, fakat özellikle gençleri yönelik seçenekler sunan marka, genç, dinamik ve estetik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye’ye üst, orta ve giriş segmentindeki üç ürünü ile giriş yapan markanın teknoloji tutkunlarıyla buluşacak ilk ürünleri Realme 5 Pro, Realme XT ve C2 oldu.
Realme 5 Pro’nun Türkiye fiyatının 1.899 TL olduğu açıklandı.
Realme 5 Pro teknik özellikleri
Ekran: 6.3 inç HD+ 2340 x 1080 piksel çözünürlük (Yüzde 90 ekran/kasa oranı)
Boyut: 157 mm x 74.2 mm x 8.9 mm
Ağırlık: 184g
Batarya: 4.035mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)
Ön Kamera: 16MP
Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP
RAM: 4GB
Depolama: 128GB
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712
Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C
Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Realme XT, çeşitli e-ticaret sitelerinde 2.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Realme XT teknik özellikleri
Ekran: 6.4 inç Super AMOLED ekran 2340 x 1080 piksel çözünürlük
Boyut: 158.7 mm x 75.2 mm x 8.6 mm
Ağırlık: 183g
Batarya: 4.000mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)
Ön Kamera: 16MP
Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP
RAM: 8GB
Depolama: 128GB
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712
Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C
6,1 inç 720×1560 piksel IPS LCD ekran üstüne kurulan Realme C2 ise, gücünü Helio P22 işlemciden ve 3 GB RAM‘den alıyor. 64 GB dahili depolamaya sahip telefon, 4.000 mAh pile ve bir microSD yuvasına sahip. Gelelim kamera tarafına. Modelin önünde 5 megapiksel F2.0 selfie kamerası yer alıyor. Arkada ise 13 megapiksel F2.2 + 2 megapiksel F2.4 derinlik olmak üzere çiftli kamera kurulum bizleri karşılıyor. Model Türkiye’de 64 GB için iki farklı renk seçeneğiyle 1.399 TL‘ye satılıyor.
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