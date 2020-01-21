Realme, üç farklı telefonunu Türkiye’de satışa sundu

Hindistan pazarında ortaya çıkan Realme Türkiye’deki ilk lansmanını gerçekleştirdi. 7’den 70’e herkese hitap eden, fakat özellikle gençleri yönelik seçenekler sunan marka, genç, dinamik ve estetik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye’ye üst, orta ve giriş segmentindeki üç ürünü ile giriş yapan markanın teknoloji tutkunlarıyla buluşacak ilk ürünleri Realme 5 Pro, Realme XT ve C2 oldu.

Realme 5 Pro’nun Türkiye fiyatının 1.899 TL olduğu açıklandı.





Realme 5 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.3 inç HD+ 2340 x 1080 piksel çözünürlük (Yüzde 90 ekran/kasa oranı)

Boyut: 157 mm x 74.2 mm x 8.9 mm

Ağırlık: 184g

Batarya: 4.035mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 4GB

Depolama: 128GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712

Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C

Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Realme XT, çeşitli e-ticaret sitelerinde 2.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.





Realme XT teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç Super AMOLED ekran 2340 x 1080 piksel çözünürlük

Boyut: 158.7 mm x 75.2 mm x 8.6 mm

Ağırlık: 183g

Batarya: 4.000mAh (VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 8GB

Depolama: 128GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 712

Bağlantı: 4.5G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, USB Type-C

6,1 inç 720×1560 piksel IPS LCD ekran üstüne kurulan Realme C2 ise, gücünü Helio P22 işlemciden ve 3 GB RAM‘den alıyor. 64 GB dahili depolamaya sahip telefon, 4.000 mAh pile ve bir microSD yuvasına sahip. Gelelim kamera tarafına. Modelin önünde 5 megapiksel F2.0 selfie kamerası yer alıyor. Arkada ise 13 megapiksel F2.2 + 2 megapiksel F2.4 derinlik olmak üzere çiftli kamera kurulum bizleri karşılıyor. Model Türkiye’de 64 GB için iki farklı renk seçeneğiyle 1.399 TL‘ye satılıyor.

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