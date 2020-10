Realme Watch inceleme – Bütçe dostu akıllı saat arayanlara özel!

Realme Watch ilk bakışta Apple Watch ve Fitbit’in karışımı bir saate benziyor, ancak biraz daha plastik versiyonu. 36,5 mm’lik bir kasaya sahip olan Realme Watch, 11,8 mm kalınlığında ve sadece 31 gram ile de oldukça hafif. Taktığınızda kolunuzu hiç rahatsız etmiyor, hafifliği gün içinde rahatça kullanabilmenizi sağlıyor. Tüm bunların yanında kasadaki parlak kaplama saatin daha premium bir görüntü kazanmasını sağlamış.

Saatin ekranını açmak için fiziksel tek bir tuş var. Saat içinde gezinmeniz için kullandığınız ana özellik tabi ki de dokunmatik ekran. Cihazın ekranı şekillendirilirken alt tarafta biraz fazla boşluk bırakılmış. Ekran parlaklığı kısıkken detayları görmek biraz zor olabiliyor. Keşke ekranın alt tarafındaki boşluk daha iyi hizalanabilseydi ve biz de kullanılacak daha fazla alana sahip olsaydık.

Ekran kalitesi olarak baktığımızda sınıfının en iyisi diyemeyiz, ancak genel olarak bekleneni karşılıyor. İç mekan kullanımlarında görüntüleme olarak herhangi bir problem yok. Güneş ışığında optimum görünürlük istiyorsanız ekran parlaklığını maksimuma getirmeniz gerekiyor.

Gorilla Glass 3 ile güçlendirilen Realme Watch darbelere karşı oldukça dayanıklı. Cihazın ekranında Always on Display (her zaman açık ekran) maalesef bulunmuyor.

Ekranla ilgili bence en büyük sorun zaman zaman parmağınızı algılamaması. Bazen kaydırmalara ve dokunuşlara geç yanıt verebiliyor. Spor esnasında veya elleriniz terlediğinde bu, biraz problem yaratabilir.

Saat, klasik siyah silikon kayış ile beraber geliyor. Ancak istenildiği takdirde Realme’nin şık kayışlarından biriyle kombin yapabilirsiniz. Kayışlar yine silikondan yapılıyor ama göze güzel gelmesi için farklı renklerde tasarlanmış. Klasik saat tarzı tokayı tek bir düğme toka ile birleştirmişler. Takması çok rahat ve bu anlamda Apple Watch’a epey benziyor.

Genel olarak bakıldığında size pahalı hissiyatını vermiyor ama amacı da bu değil zaten. Burada saatin günlük kullanımda veya spor yaparken rahat ve kullanışlı olması amaçlanmış.

Realme Watch ile yüzmeye gitmek doğru bir karar olmayabilir. IP68 sertifikasına sahip olduğu için sadece tere ve ellerinizi yıkarken ki gelen suya karşı koruma sağlıyor.

PERFORMANS, BATARYA VE YAZILIM

Yazılım gayet basit bir deneyim sunuyor. Hem birinci hem de üçüncü sınıf uygulamalardan gelen bildirimleri aşağı kaydırarak görebiliyorsunuz. Mesajları okumak için kaydırabilir, okumamak için ise ekrandan çıkarabilirsiniz.

Yukarıya kaydırdığınızda saatin ana menüsüne ulaşacaksınız. Telefonunuzdaki müziği kontrol edebilirsiniz ama bu özellik egzersiz esnasında kullanmıyor. Bu da biraz tuhaf. Hava durumu tahminlerini alabilir ve telefonunuzun kamerasını uzaktan kontrol edebilirsiniz. Realme’nin diğer ürünleri şu anda ülkemizde yok, fakat ilerleyen zamanlarda bu saat ile Realme marka hoparlör ve lambaları da kontrol edebileceğiniz bir yazılım geliştiriliyor.

Sola kaydırdığınızda kalp atış hızı, uyku süreleriniz ve günlük aktivite takibinizin istatistiği ile ilgili birkaç widget göreceksiniz. Saatin arayüz tasarımını kendi isteğinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Saat’in ekranına basılı tuttuğunuzda sizi arayüzlerin olduğu menüye yönlendiriyor. Ayrıca Realme Link uygulamasıyla daha fazla seçeneğe göz atabilirsiniz.

Realme Link uygulaması sayesinde kullanıcılar sağlık ve fitness verilerini gözden geçirebilir ve saat ayarlarını özelleştirebilir. Müzik çalma kontrolü ve telefonumu bul gibi özellikleri de uygulama içinde gezindikçe görebiliyorsunuz. Verilerinizi diğer platformlara transfer edebilirsiniz ama şu anda sadece Google Fit’e aktarabiliyorsunuz.

Realme kendi laboratuvarlarında yaptığı testlerle saatin bir haftadan fazla pil ömrü sunduğunu söylüyor. Tabii bunlar arabalardaki yakıt testleri gibi oluyor, bütün özellikler açık ve parlaklık son düzeyde olduğunda fabrika verisinin altında kalabiliyorsunuz. Ben test sürem boyunca saatin sınırlarını zorlamak istedim ve tek şarjla 6 gün kullanabildim.

Fitness severlerin beğeneceği özelliklerden biri de Spo2 sensörü. Bu sensör sayesinde kanınızdaki oksijeninizi ölçebilirsiniz. Bu veri sonrasında Realme Link uygulamasında saklanabiliyor. Ayrıca, adımları, kat edilen mesafeyi, uykuyu takip edebilen bir özelliğe ve kalori yakımını takip eden bir sisteme de sahip. 5 dakikadan 30 dakikaya kadar değişen aralıklara gün boyunca kalp ritmini ölçebilir ve bu verileri yine Realme Link uygulamasından görebilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum

Eğer bütçeniz azsa, spor yapıyorsanız ve akıllı bir saat istiyorsanız Realme Watch sizin için uygun bir tercih olabilir.

570 TL fiyatıyla muadil rakiplerinden hem özellik hem de tasarım anlamında daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle SpO2 sensörü ile birlikte fitness takibi yapmak isteyen kullanıcıların önemli tercihlerinden biri olabilir.





Artıları

Rahat kullanım

Geniş fitness modları ve takibi

SpO2 sensörü

IP68 Sertifikası

Eksileri

Ekran duyarlılığı

iOS desteği yok