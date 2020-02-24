Realme X50 Pro 5G’nin fiyatı belli oldu

Realme X50 Pro 5G, 6.44 inç boyutunda bir ekrana sahip. Tüketicilere FHD+ çözünürlük sunan ekran, 90 Hz tazeleme oranıyla geliyor. Geniş diyebileceğimiz bir deliği olan telefonun ekranında; 32 MP çözünürlüğündeki Sony IMX 616 ve 8 MP çözünürlüğündeki ikinci bir kamera bulunuyor. Realme X50 Pro 5G'nin ikinci ön kamerası, ultra geniş açı imkanı sunuyor.

Realme X50 Pro 5G, Qualcomm'un 2020 yılında piyasaya sürülecek olan amiral gemilerine hayat verecek Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. Maksimum 12 GB RAM'e, 128 veya 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Cihaz, 65 watt hızlı şarj desteğine sahip. "SuperDart" olarak adlandırılan teknoloji teknoloji sayesinde, Realme X50 Pro 5G'nin sahip olduğu 4.200 mAh kapasiteli batarya 15 dakika içerisinde yüzde 60 şarj olabiliyor.

Realme X50 Pro 5G'nin fiyatı Avrupa için henüz netleşmedi. Şimdilik sadece Hindistan pazarı için ücretler açıklandı. Buna göre :

6 GB RAM ve 128 GB - 525 dolar

8 GB RAM ve 128 GB - 555 dolar

12 GB RAM ve 256 GB - 625 dolar





Realme X50 Pro 5G teknik özellikleri:

Ekran: 6.44 inç, FHD+ (20:9)

İşlemci: Snapdragon 865

RAM: 6 GB, 8 GB ya da 12 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

Batarya: 4.200 mAh (65 watt hızlı şarj destekli)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6 4x4 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, A-GPS

İşletim Sistemi: Android 10

Boyutlar: 158.9 mm x 74.2 mm x 8.9 mm

Ağırlık: 205 gram



