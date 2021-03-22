Bilmeyenler için realme, 2018'de kendi akıllı telefonlarını üretmeye başladı. Aslında realme, BBK Electronics adlı teknoloji holdinginin bir üyesi olarak diğer akıllı telefon markaları Oppo, OnePlus ve Vivo'ya katıldı.

O zamandan beri şirket etkileyici değerde telefonlar piyasaya sürdü ve sürmeye de devam ediyor. Başta Türkiye de olmak üzere Hindistan ve Çin'e kadar sınırlarını da genişletti.

Kamera gücüne güç kattı

Marka bağımsız olduğu günden bugüne dek kamera gücünü geliştirdi ve kamera teknolojisi anlamında trendleri belirlemede büyük rol oynadı. realme 5 Pro ile 48MP arka kamerayı kullanıcılarına sunan şirket, Türkiye pazarındaki son akıllı telefonları olan realme 6 ve realme 7 serisiyle, 64 MP kamera performansı sundu.

Biraz geçmişe gidersek… realme 5i, 12 megapiksel birincil, 8 megapiksel ultra geniş açılı, 2 megapiksel portre ve 2 megapiksel ultra makro lens içeren dörtlü kamera kurulumuna sahip. Cihaz, 30 fps 4K video kaydı da yapabiliyor.

realme 5 Pro ise f / 2.0 diyafram açıklığına sahip Sony IMX471 16 megapiksel ön kamera barındırıyordu. Arkasında ise Sony IMX586 48 MP ana, 8 MP geniş açılı, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera var. Telefonun 30 fps 4K video kaydı çekim özelliklerine sahip olduğunu da belirtelim.

realme 6 ailesine gelecek olursak…. realme 6, 64MP’lik ana, 119 derecelik 8MP ultra geniş, makro lens ve siyah/beyaz portre objektiften oluşan dörtlü kamera sistemine sahip. Kullanıcıların manzara, mimari ve büyük grupların daha çarpıcı görüntülerini yakalaması için tek bir tıklama yapmaları yeterli. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Yapay zeka sayesinde gelişmiş gece çekimi, güzellik modu, HDR gibi modlar mümkün.

realme 6 Pro’da ultra geniş sensör yerine 2x telefoto sensör kullanıldı ve 20x yakınlaştırma yapabiliyordu. Çok daha iyi gece çekimleri için NightScape 3 yazılımı da buraya entegre edildi. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde Sony IMX471 ana ve 8MP ultra geniş sensörden oluşuyor. Sistem RAW formata da izin veriyor.

Ve hala piyasada en çok tercih edilen seri realme 7’ye bakalım… Serinin giriş modeli olan realme 7, arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 Sony IMX682, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş , 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörlere sahip. Telefon bu kombinasyonla 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde Sony IMX471 sensör barındırıyor. Yapay zeka sayesinde ultra gece modu gibi pek çok destek sağlanıyor.

realme 6 Pro’da iki olan ön kamera sayısı realme 7 Pro’da bire indi. Ancak 16 megapiksel olan ana ön kameranın çözünürlüğü 32 megapiksele yükseldi. Serinin diğer modellerine göre dörtlü arka kamera sisteminde de bazı değişiklikler oldu. 12 megapiksel telefoto kamerayı sistemden çıkaran realme, bunun yerine 2 megapiksel derinlik sensörünü sisteme yerleştirdi. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamerada ise bir değişiklik olmadı.

Daha keskin fotoğraflar için sıradaki adım 108MP

Şirket şimdiyse realme 8 serisinde kullanılacak ilk 108 MP kamerasını tanıttı. Yeni kamera teknolojisiyle kullanıcılar kendilerini birer profesyonel fotoğrafçı gibi hissedecek.

Ailenin en son üyesi realme 8 Pro, birincil kamera olarak 12.000 x 9.000 piksel ve 1/1,52 inç genişliğe sahip Samsung'un 108 megapiksellik HM2 sensörünü kullanıyor. Daha büyük tek piksel boyutu sayesinde artık daha iyi bir görüntü kalitesi hayal olmaktan çıkıyor. realme telefonların daha fazla ışığın olduğu koşullarda mükemmel görüntüler çekmesini sağlayan HM2, ayrıca dokuzu bir arada piksel gruplama, ISOCELL Plus ve Smart-ISO desteğine sahip.

Sensör içi yakınlaştırma daha fazla netlik sunacak

realme 8 Pro, yeni Sensör İçi Yakınlaştırma teknolojisi sayesinde daha yüksek yakınlaştırma netliğine olanak veriyor. realme 8 Pro'nun 3x modu yeni Sensör İçi Yakınlaştırmayı etkinleştirirken sensör görüntü oluşturmak için sadece yakınlaştırılmış kısımla eşleştirilen 12 MP alanı kullanıyor. 12 MP fotoğrafta alan daha küçük olduğundan görüntü daha hızlı işlenebiliyor. Bu, realme 8 Pro'nun arka arkaya sekiz adet 12 MP fotoğraf çekmesine ve bunları netlik geliştirme algoritmasına ekleyerek görüntü netliğini daha da artırmasını sağlıyor. realme 8 Pro ile 3x yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflar, bu işlemden sonra keskinlik açısından bazı optik telefoto lenslerden bile daha iyi sonuç veriyor.

Zaman atlamalı video ile Starry Modu geliyor

realme, yeni Starry (Yıldız) Modu ile Starry Zaman Atlamalı videoyu ilk defa akıllı telefonlara 8 Pro ile getiriyor. Starry zaman atlamalı videolar genellikle profesyonel kameralar aracılığıyla birden fazla klip çekilerek ve ardından bu kliplerin bilgisayarda video düzenleme yazılımı aracılığıyla sentezlenip birleştirilmesiyle oluşturuluyor.

Starry zaman atlamalı videoların oluşturulması, fotoğrafların sentezlenmesi ve işlenmesi için yüksek performans gerektirdiğinden ciddi zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle realme, yıldızlı fotoğraflara dayalı özel bir hızlandırılmış video algoritması geliştirdi. 30 fotoğrafın çekilmesi ve 1 saniyelik zaman atlamalı video oluşturulması 480 saniye sürüyor. Bu algoritma ile zaman atlamalı modun sürekli değişen evrenleri 480 kat daha hızlı gösterebileceği anlamına geliyor.

Tilt-Shift fotoğrafçılığına adım atın

Tilt-Shift (Perspektif Düzeltme) fotoğrafçılığı, fotoğrafın sadece bir kısmının net görünmesini ve minyatür bir dünya hissi yaratmak için diğer tüm kısımların odak dışında kalmasını sağlayan pahalı tilt-shift lensler yardımıyla elde ediliyordu. Yeni tilt-shift fotoğraf algoritması ile realme 8 serisi, dünyayı fantastik ve benzersiz bir şekilde sunan 10 kat daha hızlı tilt-shift zaman atlamalı videoların yanı sıra tilt-shift fotoğrafların çekilebilmesine olanak tanıyor.

realme, tilt-shift modunda bokeh efektinin şekli, açısı, konumu, boyutu ve hatta bokeh alanı ile net alan arasındaki geçiş efekti gibi çeşitli ayar seçenekleri de sunuyor. Bu sayede bokeh efektini ana en iyi uyacak şekilde rahatça seçmek ve özelleştirmek mümkün hale geliyor.

Yeni portre filtreleriyle portre çekimlerini daha eğlenceli hale getirin

Günümüzde, akıllı telefonların birçoğu arka planda standart bir bokeh efekti içeren portre çekimi yapabiliyor. realme, trendleri belirleyen bir teknoloji markası olarak portre fotoğrafçılığına da yenilikler katıyor. realme 8 serisi, her bir portreyi birer trend haline getiren Neon Portre, Dinamik Portre ve Yapay Zeka Destekli Renkli Portre olmak üzere üç ikonik filtre ile birlikte geliyor.

Gençlere en iyi kamera deneyimi Number serisiyle

realme akıllı telefon portföyünün yıldız serisi olan ve geleceğin kameralarına odaklanan realme Number Serisi, yenilikçi kamera teknolojisi ve özellikleri ile fotoğrafçılık alanında yeni trendler yaratıyor ve genç kullanıcılara en iyi kamera deneyimini sunuyor. 108 MP kamera ve trendleri belirleyen yeni fotoğraf özellikleri çok yakında realme 8 serisiyle birlikte sunulacak.

Peki realme 8 serisi ne zaman tanıtılacak?

realme 7 ve 7 Pro geçtiğimiz eylül ayında tanıtılmıştı. realme 8 ve 8 Pro ise 24 Mart’ta resmiyet kazanacak. Tanıtım etkinliği Türkiye saatiyle 15.00’da başlayacak ve internet üzerinden canlı yayınlanacak.

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