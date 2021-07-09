Reçeli satıp köy okullarına kütüphane kuruyor

Şehir hayatından uzaklaşıp bambaşka bir hayata adım atan Alakuştekin, ‘Zeynep Kız’ adını verdiği organik ürünleriyle pek çok ihtiyaç sahibine ulaşıyor. “Kitap kokulu kavanozlar” projesine katkıda bulunmak isteyenlerin Instagram sayfası üzerinden iletişim geçebileceğini söyleyen Alakuştekin, çıktığı serüveni şu sözlerle anlattı; 1984 doğumluyum, İzmirliyim. Normal şartlarda 38 yaşında olmam gerekirken kendimi şu anda 3 yaşında görüyorum. Neden böyle söylediğimi merak edeceksiniz. Çünkü 3 sene önce iç dünyamda büyük bir değişim yaşadım. O günden bu yana her an öğrenmeye meraklı bir yolcu olarak görüyorum kendimi. Kendime yürüyorum ve yürüdükçe de yola devam etmek istiyorum. Bu özel yolculuktaki arkadaşlarım ise sevgili eşim ve kızım.

10 YIL ÖNCE BAŞLADI

Aslında bu 10 yıl öncesine dayanan bir serüvendi. Erken yaşta gelen sorumluluklar ve yoğun hayat koşuşturmacası insanı kısa sürede büyütüp doyurup sade bir yaşama itiyor. Eşim sayesinde İzmir’e yakın, kasaba tarzı bir hayata geçtik. Doğa ile iç içe bir yaşama başladık. Her şeyden, en önemlisi stresten uzak bu yaşam tarzı bir süre sonra dinlenmemi ve kendimi yakından dinlememi sağladı. Bu süreçte gönüllük hareketlerine katıldım, benzer çalışmalarım hala devam ediyor. Böylesi bir yaşam içimdeki üretme isteğini devreye soktu ve mis kokulu kasabada, mis kokulu kavanozlar üretmeye başladım.

18 KÜTÜPHANE OLUŞUMU VE STK’LARLA ÇALIŞTIM

Gönüllük esası ile çıktığım bu yolda elbette kaynak üretmek zorundaydım. Ege’deki köy okullarından başlayarak Türkiye’de 18 kütüphane oluşumuyla ve ayrıca dezavantajlı çocuklara eğitim amaçlı destek veren birçok STK’yla birlikte çalıştım. Uzaktaki bir köy okuluna kitap göndermek bile ne yazık ki maliyetli bir iş. Ben de yaşadığım yerin avantajlarını kullanarak, elimin lezzetini de devreye sokarak reçellerimi üretip kaynak yaratmaya karar verdim. Bu kararı bir gecede aldım ve ‘Zeynep Kız’ ismini koydum. Peki, neden? Çünkü Zeynep sevdiğim kültürel bir isim ve bir kızım daha olsaydı ismi kesinlikle Zeynep olurdu. Bu fikirden yola çıkarak ‘Zeynep Kız’ı dünyaya getirdim. ‘Zeynep Kız’ reçelleri ile birçok sosyal sorumluluk çalışması gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye devam edecek. Oradan elde ettiğimiz kazançları önemli bir kaynak olarak kullanıyoruz.