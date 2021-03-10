Tadını çok seveceğiniz reçelli kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için reçelli kurabiye tarifi arıyor ya da reçelli kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Reçelli kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

REÇELLİ KURABİYE TARİFİ

Reçelli kurabiye malzemeleri

250 gram oda sıcaklığında margarin

4 çorba kaşığı pudra şekeri

2 çorba kaşığı yoğurt

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

Aldığı kadar un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İçi için:

Vişne ve kayısı reçeli

Üzerine:

Pudra şekeri

Reçelli kurabiye yapılışı

Margarin ve pudra şekerini iyice yoğurun. İçine yoğurt, rendelenmiş limon kabuğu, un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra üç parçaya ayırın. Merdane yardımıyla hamur parçalarını açıp geniş ağızlı bir bardak ile yuvarlaklar çıkartın. Yuvarlak hamurların yarısının ortasına vişne ve kayısı reçeli koyup diğer yuvarlakları üzerlerine kapatın. Hamurların kenarlarına parmağınızla bastırıp kapatın ve yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve üzerlerine pudra şekeri serpin.



