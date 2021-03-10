Reçelli kurabiye tarifi ve yapılışı: Reçelli kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Reçelin enfes lezzeti kurabiyeyle buluştuğunda ortaya çıkan reçelli kurabiye tarifi hayranlık yaratıyor. Reçel sevenler reçelli kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız reçelli kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
10 Mart 2021, Çarşamba 17:23 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz reçelli kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için reçelli kurabiye tarifi arıyor ya da reçelli kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Reçelli kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
REÇELLİ KURABİYE TARİFİ
Reçelli kurabiye malzemeleri
- 250 gram oda sıcaklığında margarin
- 4 çorba kaşığı pudra şekeri
- 2 çorba kaşığı yoğurt
- Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
- Aldığı kadar un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
İçi için:
- Vişne ve kayısı reçeli
Üzerine:
- Pudra şekeri
Margarin ve pudra şekerini iyice yoğurun. İçine yoğurt, rendelenmiş limon kabuğu, un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra üç parçaya ayırın. Merdane yardımıyla hamur parçalarını açıp geniş ağızlı bir bardak ile yuvarlaklar çıkartın. Yuvarlak hamurların yarısının ortasına vişne ve kayısı reçeli koyup diğer yuvarlakları üzerlerine kapatın. Hamurların kenarlarına parmağınızla bastırıp kapatın ve yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve üzerlerine pudra şekeri serpin.