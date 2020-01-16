Kıvanç'a alkış

2008-2010 arasında ‘Aşk-ı Memnu’da ‘Hilmi’yi canlandıran şarkıcı-oyuncu Recep Aktuğ bir yıldır KOAH tedavisi görüyordu. Usta isim geçen salı 65 yaşında hayatını kaybetti.

Dün Zincirlikuyu Camii’nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Eşi Gül Aktuğ ile kızı Zeynep gözyaşlarına boğuldu, ayakta durmakta zorluk çektiler. Dizide rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ile İlker Kızmaz cenazedeydi.

Vefasız çıktılar

Ama gözler ‘Aşk-ı Memnu’nun diğer üç yıldızı Beren Saat, Nebahat Çehre ve Recep Aktuğ’un dünürünü oynayan Selçuk Yöntem’i aradı.

Üçü de cenazede yoktu. Sosyal medya hesaplarından ‘Çok üzüldük’ mesajını vermekle yetindiler.

'O kurtuldu, ben ne yapacağım?'

Takipçileri, Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Nebahat Çehre’yi vefasızlıkla suçladılar. Gül Aktuğ, “40 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim. Çok çekti. O kurtuldu ancak şimdi ben ne yapacağım?” dedi.





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