Recep ayının 15. gecesi namazı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İslam alimleri Recep ayının 15. gecesinde 4 farklı nafile namaz olduğunu bildiriyor ve bu namazlar hakkında kaynak olarak hadis-i şerifler gösteriliyor. Peki, Recep ayının 15. gecesi ne zaman? İşte Recep ayının 15. gecesi namazının kılınışı ve fazileti…

RECEP AYININ 15. GECESİ NE ZAMAN

Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayı bu yıl 2 Şubat 2022 tarihinde başladı ve Recep ayının 15. gecesi de 15 Şubat Salı’yı 16 Şubat Çarşamba’ya bağlayan geceye denk geliyor.

RECEP AYININ 15. GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Recep ayının 15. Gecesi namazı nafile namazıdır. Nafile namazlara "Niyet ettim Allah rızası için Namaz kılmaya" diye niyet edilir. "Allah-u Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

RECEP AYININ 15. GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

(100 REKATLIK NAMAZ)

1-) Receb'in on beşinci gecesi 1 Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine 1000 kere istiğfarda bulunmak, teşvik edilen amellerdendir.

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l esrâr ve celiletü'l-ezkar)

(10 REKATLIK NAMAZ)

2-) Muhammed ibni Hatîriddin Hazretleri'nin nakline göre : "Receb'in 15. gecesi 5 selamla 10 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra 30 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Suresi okunur. Namaz bitince 100 kere 'Estağfirullah' denilerek Allah-u Te'âlâ'dan mağfiret talep edilir."

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîriddin, el-Cevâhiru'l-hams)

(10 REKATLIK NAMAZ)

3-) Receb'in yarı gecesi yani 15. gecesi 1 Fatiha ve 3 İhlas Suresi ile (2 rekatta bir selam vererek) 10 rekat namaz kılınır. Selam verip namazı bitirince 100 defa:

'Sübhanellahi vebihamdihi, Sübhanellahilazim'

"Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim. O büyük Allah'ı tesbih ederim." diye zikredilir.

(Kaynak : Abdülhayy el-Leknevî, el-Asâru'l-merfû'a)

(14 REKATLIK NAMAZ)

4-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfû'an rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Receb'in yarı (on beşinci) gecesinde 14 rekat kılar, her rekatta, 1 Fatiha, 20 İhlas (Gulhüvallahüehad), 3'er kere de Felak ve Nas Surelerini okur.

Namazını bitirince bana 10 kere salât okur sonra da 30'ar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil yani;

'Sübhanellahi Elhamdülillahi Allahüekberu Lêilêheillallah' zikri okunur.

Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine 700 hasene yazar, her rukü ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina eder.

Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasında koyarak: 'Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla' der."