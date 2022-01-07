Magazin Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4’ün konusu, oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler…
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Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4’ün konusu, oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler…

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Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4’ün konusu, oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler…

Recep İvedik serisinin en çok beğenilen filmlerinden olan Recep İvedik 4 yeniden televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Klasik bir Şahan Gökbahar filmi olan Recep İvedik 4’ün çekimlerinin yapıldığı yerler doğal güzelliğiyle izleyenleri büyülerken, filmin nerede çekildiği de merak konusu olmaya devam ediyor…

07 Ocak 2022, Cuma 17:43 Son Güncelleme:
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Recep İvedik 4’te bu sefer Recep’i bir ada macerası bekliyor. Survivor tarzında bir yarışmaya katılarak büyük ödülü kazanmayı planlayan Recep her türlü kurnazlık, karmaşa ve aksiliğine rağmen filmin sonunda amacına ulaşıyor. İşte izleyenleri kahkaha bombardımanına tutan Recep İvedik 4 hakkında merak edilenler…

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 4 filminin en çok dikkat çeken öğesi filmin çekildiği eşsiz plaj ve denize oldu. Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Recep İvedik 4 Maldiveler’de Fun ve Robinson adalarında çekildi. Filmin çekimleri 20 günde tamamlandı.

RECEP İVEDİK 4’ÜN KONUSU

Mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapan Recep İvedik, antrenmanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kullanmaktadırlar. Bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenen Recep, hem çocuklar he de mahalle için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almak ister. Fakat ne yaparsa yapsın gerekli parayı toparlayamayınca, Maldivler'de yapılan büyük ödüllü bir yarışmaya katılmaya karar verir.

RECEP İVEDİK 4’ÜN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER

  • Recep İvedik: Şahan Gökbakar
  • Ali İhsan Varol: Ali İhsan Varol
  • İrfan Bey (Issız ada sunucusu): İrfan Kangı
  • Halil İbrahim: Cem Korkmaz
  • Taylan: Barış Bulut
  • Aslıhan: Ece İncebay
  • Tuna Arif: Ekrem Aral
  • Apaçi Serkan: Aziz Karakaya
  • Simge: Berna Üçkaleler
  • Burak: Serkan Sağdıç
  • Cenk: Caner Tanrıverdi
  • Gaye: Gülşah Yanaş
  • Necati: Halil İbrahim Yılmaz

 

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