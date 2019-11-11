Recep İvedik 6 açılış rakamı belli oldu

Şahan Gökbakar’ın ‘Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi' olma özelliğini taşıyan serinin son filmi olan Recep İvedik 6, bu yıl 8 Kasım’da izleyicisi ile buluştu.

Recep İvedik, yeni filmiyle de bu kez tüm zamanlarda kasım ayının rekorunu kırarak, 1 milyon 23 bin 136 kişiye ulaştı.

Türkiye gibi tüm Avrupa’da da sinema izleyicisinin hafta sonu tercihi Recep İvedik 6 oldu.

Çok sayıda Avrupa ülkesinde Türkiye ile eş zamanlı olarak vizyona giren Recep İvedik 6, sadece Almanya’da 150 bin kişinin üzerinde izlenerek kendi rekoruna bir yenisini daha ekledi.

Fragmanı izleyicisi ile buluştuktan sonra şu ana kadar yaklaşık 25 milyon tarafından izlenen Şahan Gökbakar'ın yarattığı Recep İvedik serisinin yeni filmi Recep İvedik 6, izleyicilerine bol kahkaha ve eğlenceli vakit geçirme vaadiyle yoluna devam ediyor.

Togan Gökbakar yönetmenliğinde izleyicileriyle buluşan, Recep İvedik’in yeni macerası bu kez, Kenya’da devam ediyor.





Recep İvedik 6 konusu





Halk kahramanı Recep İvedik bir gün evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacı Konya’da kuru fasulye festivaline davetiyesini teslim eder.

Daveti görünce çok heyecanlanan Recep İvedik, vakit kaybetmeden yakın arkadaşı Nurullah’ı alıp Konya’ya gitmek üzere plan yapar.

Fakat seyahat acentasının hatası sonucu kendilerini Konya yerine Kenya’da bulan kafadarların başına türlü maceralar gelir.

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