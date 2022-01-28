Şahan Gökbakar'ın başrolde yer aldığı Recep İvedik filminin son serisidir. Film 2019 yılında vizyona girdi ve TV ekranlarında sinema severlerin beğenisine sunuluyor. Recep İvedik 6 filmi komedi türündedir. İşte, Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu...

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İEVDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 3 Eylül 2018'de başladı. Çekimlerin bir bölümünün Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanında yapılacağı bildirilmişti.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Mbaye Dieng - Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Sef

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef

Lorraine Kadye - Zouya

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin

KENYA NEREDE?

Kenya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Etiyopya, Somali, Tanzanya, bir kısmı Victoria Gölü ile olmak üzere Uganda ve Güney Sudan oluşturmaktadır. Bunun haricinde ülkenin güneydoğusunda Hint Okyanusu yer almaktadır. Ülkenin başkenti Nairobi'dir.



