Kırkpınar'da 4 kez birinci olan Recep Kara, puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı. Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara, kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Peki, Recep Kara kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Recep Kara boy ve kilo bilgileri...

RECEP KARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Recep Kara Ordu’nun Ünye ilçesinde 25.05.1982 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve Lise eğitimini Samsun’da bitirdi. Güreş hayatına 11 yaşında Samsun'da Hikmet Kesen‘in himayelerinde başladı. 16 yaşında Ankara TEDAŞ spor kulübünde minder güreşi ile tanıştı. Üniversite eğitimimi Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokul’unda tamamladı Güreş Milli Takımına 15 yıl hizmet etmiştir.

2002 yılı Gençler Avrupa Şampiyonu, 2003-2004-2005 Yılları Büyükler Türkiye Şampiyonu, 2006 Yılı Büyükler Dünya Şampiyonası Beşincisi, 2008 Yılı Büyükler Türkiye Şampiyonluğu dereceleri bulunmaktadır.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, 2004, 2007 ve 2008 yıllarında Başpehlivan Boyunda birincilik kürsüsüne çıkmıştır. 2006, 2011 ve 2012 yıllarında da Başpehlivanlık Boyunda ikincilik derecelerini kazanmıştır. 2013 ve 2014 yıllarında da Başpehlivan Boyunda üçüncülük kürsüsünde yer almıştır. 2016 yılı 655. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Mehmet Yeşil Yeşil ile final güreşi sonucu Türkiye'nin Başpehlivanı olmuştur.

130 kg. ağırlığında 1.85 boyunda olan Kara’nın lisans numarası 06-001’dir. Halen Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcusudur. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde spor eğitimi uzmanı olarak çalışmaktadır. Evli olan Kara, 2 çocuk babasıdır.



