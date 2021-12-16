Türkiye Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret konuşması 2022 (CANLI)! Asgari ücret zammı açıklaması canlı izle
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Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret konuşması 2022 (CANLI)! Asgari ücret zammı açıklaması canlı izle

Türkiye

Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret konuşması 2022 (CANLI)! Asgari ücret zammı açıklaması canlı izle

2022 asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Milyonların gözü önümüzdeki yılda asgari ücretin ne kadar olacağının açıklandığı bu canlı yayında. İşte Asgari ücret zammı açıklaması canlı izleme linki…

16 Aralık 2021, Perşembe 15:34 Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişiyi etkileyen 2022 asgari ücret zammı canlı yayın ile açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK ve Türk-İş Genel başkanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katıldığı canlı yayınla yeni asgari ücret kamuoyu ile paylaşılıyor…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

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