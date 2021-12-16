Milyonlarca kişiyi etkileyen 2022 asgari ücret zammı canlı yayın ile açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK ve Türk-İş Genel başkanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katıldığı canlı yayınla yeni asgari ücret kamuoyu ile paylaşılıyor…

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