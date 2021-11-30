Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 16 Sözleşmeli Personel alacağını açıkladı.

30 Kasım 2021, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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