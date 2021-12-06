Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 Öğretim Görevlisi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 18 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
06 Aralık 2021, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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