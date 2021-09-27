Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı alacak

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

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