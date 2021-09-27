Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 2 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.
27 Eylül 2021, Pazartesi 18:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.
BUNLARI DA OKUYUN