Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı alacak

Türkiye

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 2 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

27 Eylül 2021, Pazartesi 18:04 Son Güncelleme:
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2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır. 

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