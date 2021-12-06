Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 2 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
06 Aralık 2021, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.
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