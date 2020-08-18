Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı açıklamada "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır" dedi.

Başvuru için gereken belgeler şöyle:

1-Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2-Lisans Diploması, (e-devletten alınabilir)

3-Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,

4-Onaylı Yüksek Lisans ve Doktora, Mezuniyet veya Öğrenci Belgesi (İlan Özel Şartına Göre Bu Belgeler Verilecektir) (e-devletten alınabilir)

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6-ALES Sonuç Belgesi

7-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YÖKDİL veya dengi), (Ön Lisans Programlarındaki Kadrolar Hariç)

Başvuru takvimi ise şu şekilde:

Başvuru Başlama Tarihi: 18.08.2020

Son Başvuru Tarihi: 01.09.2020

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi: 03.09.2020

Giriş Sınavı Tarihi: 08.09.2020

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.09.2020

Başvuru Tipi: Şahsen veya Posta

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.erdogan.edu.tr

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin açtığı ilanın genel ve özel şartları ilan sayfasında belirtildi.







