Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor! İşte başvuru şartları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacağı bildirildi. Üniversite araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...
18 Ağustos 2020, Salı 18:11 Son Güncelleme:
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı açıklamada "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır" dedi.
Başvuru için gereken belgeler şöyle:
1-Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
2-Lisans Diploması, (e-devletten alınabilir)
3-Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,
4-Onaylı Yüksek Lisans ve Doktora, Mezuniyet veya Öğrenci Belgesi (İlan Özel Şartına Göre Bu Belgeler Verilecektir) (e-devletten alınabilir)
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
6-ALES Sonuç Belgesi
7-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YÖKDİL veya dengi), (Ön Lisans Programlarındaki Kadrolar Hariç)
Başvuru takvimi ise şu şekilde:
Başvuru Başlama Tarihi: 18.08.2020
Son Başvuru Tarihi: 01.09.2020
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi: 03.09.2020
Giriş Sınavı Tarihi: 08.09.2020
Sonuç Açıklama Tarihi: 11.09.2020
Başvuru Tipi: Şahsen veya Posta
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.erdogan.edu.tr
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin açtığı ilanın genel ve özel şartları ilan sayfasında belirtildi.