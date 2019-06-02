Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

SGK Basın ve Halka ilişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs dönemi için SGK'ya teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

AA