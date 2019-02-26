  • Haberler
  • Gündem
  • Reçeteli antidepresanı uyuşturucu olarak satarken yakalandı!

Reçeteli antidepresanı uyuşturucu olarak satarken yakalandı!

Bursa’da, polisin gerçekleştirdiği operasyonda, reçeteli antidepresanı uyuşturucu olarak satan F.G. gözaltına alındı. F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

26 Şubat 2019, Salı 15:53 Son Güncelleme:
A A
Reçeteli antidepresanı uyuşturucu olarak satarken yakalandı!

Bursa'da polis, Osmangazi ilçesinde oturan F.G.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

F.G.’nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 120 gram metamfetamin ve eczanelerde reçeteyle satılan antidepresandan 125 hap ele geçirdi.

UYUŞTURUCU ETKİSİ YAPIYORMUŞ

İlacın, hasta olmayanlar tarafından kullanıldığında uyuşturucu etkisi yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan F.G., tutuklandı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.