Reçeteli antidepresanı uyuşturucu olarak satarken yakalandı!
Bursa’da, polisin gerçekleştirdiği operasyonda, reçeteli antidepresanı uyuşturucu olarak satan F.G. gözaltına alındı. F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Bursa'da polis, Osmangazi ilçesinde oturan F.G.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
F.G.’nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 120 gram metamfetamin ve eczanelerde reçeteyle satılan antidepresandan 125 hap ele geçirdi.
UYUŞTURUCU ETKİSİ YAPIYORMUŞ
İlacın, hasta olmayanlar tarafından kullanıldığında uyuşturucu etkisi yaptığı belirtildi.
Gözaltına alınan F.G., tutuklandı.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)