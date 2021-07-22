Reçine lekesi nasıl çıkar?

Günümüzde reçine lekesinin çıkarılması çok önem taşımaktadır. Kıyafetlere yapışan reçine lekesi genellikle aseton kullanılarak çıkarılabilir. Ayrıca kil de reçine lekesini çıkaran en önemli malzemelerden bir tanesidir. Doğada hazır olarak satın alınabilen kil reçine lekesinin üzerine sürülür. Reçine lekesi kil ile ovalandığı takdirde leke kısa bir süre içerisinde çıkarılacaktır. Özellikle beyaz kıyafetlere bulaşan reçine lekesini çıkarmak için çok dikkatli davranılması gerekmektedir. O nedenle kulak çubuğuna klor damlatılır. Klorlu kulak pamuğu ile reçine lekesi dikkatli bir şekilde temizlenir. Leke çıkmadığı takdirde kıyafet klorlu soğuk su içerisinde 1 saat kadar bekletilmelidir. Reçine lekesi bu şekilde kolaylıkla çıkacaktır. Reçine lekesine hemen müdahale etmek de gerekir.

Arabadan reçine lekesi nasıl temizlenir?

Arabalar genel olarak doğanın içerisine çok sık girdiği için arabalarda reçine lekesi de çok sık görülmektedir. Sıcak aylarda pikniğe gidildiği takdirde arabanın üzerinde reçine lekeleri olabilir. Aracın üzerinde yer alan reçineyi çıkarmak için aseton yöntemi kullanılabilir. Aseton bir pamuğun üzerine damlatıldıktan sonra araçtaki reçinenin üzeri ovulur. Reçine lekesi çıktıktan sonra ise silme işlemi yapılırken çok dikkatli davranılması gerekmektedir. Silme işleminin hemen ardından çok hassas ve dikkatli olunmalıdır. Araçlara reçine lekesi yapıştığı takdirde mutlaka doğru bir yöntem ile temizlenmelidir. Ayrıca araçlardaki kil lekelerinin çıkarılması için kil de kullanılabilir. Doğada hazır halde bulunan kil lekeli olan bölgeye sürülerek iyice ovma işlemi yapılır. Leke de bu şekilde çıkacaktır.

Kıyafetten reçine lekesi nasıl temizlenir?

Reçine lekesi araçlara bulaşmasının yanı sıra kıyafetleri de lekeleyebilir. Kıyafet reçine lekesi olduğunda leke biraz beklendikten sonra temizlenmelidir. Kıyafetin üzerinde iyice kuruyan leke çok daha kolay bir şekilde çıkabilir. Kıyafetteki reçine lekesinin çıkarılması için öncelikle kolonya lekenin üzerine dökülür. Çünkü kolonyadaki uçucu madde reçine lekelerini yavaşça söküp atabilir. Kolonya dökülen kıyafet bir süre çitilendikten sonra lekeli bölgenin üzeri de beyaz bir sabun ile yıkanır. Yıkama işleminden sonra durulamak için de soğuk su kullanılmalıdır. Kolonya reçine lekesini etkili bir şekilde çıkarabilir. Ancak çok derine yerleşen reçine lekelerinde kolonya işe yaramayabilir.

Reçine lekesini çıkaracak temel yöntemler

Kıyafetlerden reçine lekesini çıkaracak belli başlı yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle reçine lekesini çıkaracak en önemli yöntem aseton ve kil olarak bilinir. Ayrıca reçine lekesi çok derinde değil ise beyaz sabun da kullanılabilir. Bunun yanı sıra kolonya da lekeyi çıkaran en etkili yöntemlerden birisi olarak bilinmektedir. Aseton genel olarak kıyafetlerdeki reçine lekesinin çıkarılması için kullanılmaktadır. Reçine lekesinin çıkarılması için soğuk su ile durulama işlemi yapılabilir. Kolonya kıyafetlerdeki reçine lekesini çıkarmaz ise derine yerleşen lekelerde aseton da kullanılabilir. Reçine lekesinin üzerine ise aseton dökülerek reçine lekesi çıkarılır.

Reçine lekesi çıkarma yöntemleri

Reçine lekesi halk arasında genellikle çam reçine lekesi olarak bilinmektedir. Reçine lekesi suda çözünmez. O nedenle de çıkarması hiç kolay değildir. Yapışkan lekelerden birisi olan reçine lekesi kıyafetlere de kolaylıkla yapışır. Piknik ve doğa gezileri sırasında reçine lekesi bulaşabilir. Reçine sıvı bir leke olduğu için çıkarmadan önce iyice kuruması beklenir.



