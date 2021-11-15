Red Dead Redemption 3 yanlışlıkla sızdırmış olabilir

2014'ten bu yana Rockstar Games'te çalışan bir kişi, LinkedIn hesabı üzerinden şu anda Red Dead Redemption 3 üzerinde çalıştığını profilinde yazdı. 2019'dan bu yana RDR 3 üzerinde çalıştığını yazan programcı, daha öncesinde Red Dead Redemption 2 üzerinde de çalışmış.

Bunun bir yazım hatası mı yoksa çalışanın yanlışlıkla RDR 3'ü mü sızdırdığı belli değil. Red Dead Redemption 3 için çalışmalar 2019 yılında başladı.

Konu hakkında çalışandan ya da Rockstar'dan bir açıklama gelmedi. Çalışan bu paylaşımını da hala profilinden kaldırmadı.



