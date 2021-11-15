Bilim & Teknoloji Red Dead Redemption 3 yanlışlıkla sızdırmış olabilir

Red Dead Redemption 3 yanlışlıkla sızdırmış olabilir

Bilim & Teknoloji

Red Dead Redemption 3 yanlışlıkla sızdırmış olabilir

Red Dead Redemption'ın üçüncü oyunu sızdırılmış olabilir. Rockstar Games çalışanı LinkedIn hesabı üzerinden Red Dead Redemption 3 üzerinde çalıştığını açıkladı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 14:26 Son Güncelleme:
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2014'ten bu yana Rockstar Games'te çalışan bir kişi, LinkedIn hesabı üzerinden şu anda Red Dead Redemption 3 üzerinde çalıştığını profilinde yazdı. 2019'dan bu yana RDR 3 üzerinde çalıştığını yazan programcı, daha öncesinde Red Dead Redemption 2 üzerinde de çalışmış.

Bunun bir yazım hatası mı yoksa çalışanın yanlışlıkla RDR 3'ü mü sızdırdığı belli değil. Red Dead Redemption 3 için çalışmalar 2019 yılında başladı.

Konu hakkında çalışandan ya da Rockstar'dan bir açıklama gelmedi. Çalışan bu paylaşımını da hala profilinden kaldırmadı.


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