Red velvet pasta tarifi: Red velvet pasta nasıl yapılır?

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Red velvet pasta tarifi

Red velvet pasta malzemeleri

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı tam yağlı süt (1 yemek kaşığı elma sirkesiyle karıştırılmış)

100 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu (1 tatlı kaşığı limon suyuyla köpürtülecek)

1/2 çay kaşığı toz kırmızı gıda boyası

3 silme tatlı kaşığı kakao

Kreması için:

300 gram mascarpone peyniri

250 ml krema

2 yemek kaşığı toz krem şanti

Red velvet pasta yapılışı

Un ve kakao elendikten sonra ayrı bir kapta bekletilir. Ilıtıp oda sıcaklığına getirilmiş sütü elma sirkesiyle karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar bekletin. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını karıştırma kabına alın. Toz şeker ilave ettikten sonra mikserle krema halini alana kadar karıştırın. Yumurtaları teker teker katıp mikserle karıştırma işlemini sürdürün. Vanilya özütünü ekleyin. Oda ısısında bekleyen ve koyulaşan sütü kırmızı, toz gıda boyasıyla karıştırın. Süt ve kakaolu un karışımını azar azar ekleyerek kek harcını mikserle orta devirde karıştırın. Bordoya çalan kırmızı bir renk alan kek harcına son olarak taze sıkılmış limon suyuyla köpürtülen kabartma tozunu ekleyin. Bu aşamadan sonra harcı spatula ile karıştırıp kek harcını tabanını yağlı kağıtla kaplanmış 22 cm.lik kelepçeli kek harcına aktarın. Eşit oranda kabarması için üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50 dakika pişirin.

Pastanın kreması için; suyu süzülmüş mascarpone peynirini karıştırma kabına alın. Toz krem şanti katıp krema karışımını mikserle karıştırın. Son olarak sıvı krema ekleyip karışımı, koyulaşana kadar mikserle karıştırın. Daha kıvamlı olması için üzerini streç filmle kapladıktan sonra buzdolabında soğutun.

Pişen ve fırın ısısında 10 dakika kadar dinlenen keki, oda ısısında soğuttuktan sonra kalıbından dikkatli bir şekilde çıkartın. Pasta tabanı dilimleyici aparat ya da keskin bir bıçak yardımıyla soğuyan keki orta kısmından keserek iki adet pasta tabanı elde edin. Ufalanan kek parçalarını hafif bir renk vermesi için soğuyan krema karışımına katın. Pişirme esnasında üstte kalan kek tabanını ters çevirerek servis tabağına yerleştirin. Hazırlanan krema karışımının 1/3’ünü pasta tabanının üzerine yayın. Pişirme esnasında tabanı kek kalıbına değen ve altta kalan pasta katını kremanın üzerine kapattıktan sonra kalan kremayla pastanın üzerini ve kenar kısımlarını sıvayın. Hazırlanan kadife dokulu ve kırmızı renkli pastayı, buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.