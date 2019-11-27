Redd'in akıllı aygıtlardan başını kaldıramayan, fitrelenmiş hikayelerde ve paylaşımlarda hitap ettiği kalabalıklara karşın bireyin gerçekte içine düştüğü yalnızlığa dem vuran Yersiz Göksüz Zamanlar albümü yayımlandı. Grubun 7'nci albümü olan Yersiz Göksüz Zamanlar, 7 şarkıdan oluşuyor. Albümde Aşk Virüs, Bugün Herkes Ölsün İstedim, Kanıyorduk gibi Mükemmel Boşluk albümünün hit şarkılarının yeni versiyonları da yer alıyor. Yersiz Göksüz Zamanlar albümü grubun kendi plak şirketi olan RDD Music etiketiyle tüm müzik platformlarında dinleyicilerini bekliyor.

Neden Yersiz Göksüz Zamanlar?

Albümün giriş metninde grup tarafından Yersiz Göksüz Zamanlar adına yazılmış bir metin var. Metinde yer alan ifadeler şöyle;

Neden Yersiz Göksüz Zamanlar mı? Aslında içinde bireye ilişkin yalnızlık olan bir ifade üzerine düşünürken bu isme karar kıldık. Malum Redd albüm isimleri her daim bir şeyler anlatma derdindedir. İki üç yılda bir albüm yapıyorsanız ve yaşadıklarınıza ilişkin dertleriniz varsa, albüm ismini ya da bir şarkı ismiyle sizi ve bir dönemi ya da sanatsal üretimi tanımlayacak bir başlığı geçiştirmek doğru gelmiyor bize.





Redd 2005 yılında yayınladıkları 50/50 albümünden bugüne yaptıkları tüm işlerle müzik dünyasının sıradışı gruplarından biri olarak değerlendirilmektedir. Grup bu değerlendirmeyi kendine has şarkı sözü yazarlığı, ve yenilikçi, cesur müzikal arayışları kadar toplumsal olaylarda üstlendiği rollere borçludur.

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