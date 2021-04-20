Reddit, Clubhouse’un popüler hâle getirdiği formatı Reddit Talk adıyla sunacak. Reddit Talk’a ilk etapta subreddit moderatörleri başvurabilecek. Davetiye dağıtımı da yakında başlayacak.

Reddit’ten yapılan açıklamada, sesli sohbet odalarının soru-cevap seansları, Bana İstediğini Sor oturumları, dersler, spor, radyo tarzı tartışmalar ve topluluk geri bildirimi oturumları için kullanılabileceği belirtildi.

Reddit Talk’ta sadece subreddit moderatörleri bir oturum başlatabilecek. Ancak moderatörler oturumlara kendileriyle birlikte sunuculuk yapmaları için başka kişileri konuşmacı olarak davet edebilecek. Herhangi bir Reddit kullanıcısı bu oturumu iOS veya Android uygulaması üzerinden dinleyebilecek. Yöneticiler kullanıcıları oturumdan çıkarabilecek ve yeniden odaya girmelerini engelleyebilecek.

Dinleyiciler ise herhangi bir sesli sohbete katılım sağlayabiliyor, konuşmacıları dinleyebiliyor, emojilerle tepki verebiliyor ve konuşmacı olmak için el kaldırabiliyor. Test aşaması boyunca yalnızca platform moderatörlerinin, topluluk üyeleriyle bir Reddit Talk oturumu başlatabileceği ifade edildi.