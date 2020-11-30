Redmi Note 9 Pro 5G ne kadar dayanıklı?

Xiaomi, yeni Redmi Note 9 Pro 5G akıllı telefonunun dayanıklılık testi hakkında resmi bir video yayınladı. Cihaz, basit bir testin çok ötesine geçen bir dizi zorlu testten geçti, ancak bunun akıllı telefonu hiçbir şekilde etkilemediği görülüyor.

Yayınlanan resmi videoda, öncelikle özel bir şeffaf bölmeye alınan telefon, bu bölme içinde sürekli yukarıdan aşağıya atılarak, her türlü pozisyonda düşme testine tabii tutuldu. Bu düşme testinden, Gorilla Glass 5 koruması sayesinde telefonun hasarsız ayrıldığı görülüyor.

Daha sonrasında üzerine farklı objeler fırlatılan Note 9 Pro 5G, bükülme testlerinden de tam not alarak geçiyor.

Aşırı sıcak ve aşırı soğuk koşullara karşı test edilen cihaz, her taraftan su püskürten bir cihazla, tüm yüzeyleri suyla temas ettiriliyor. Bildiğiniz gibi IP53 sertifikasına sahip cihaz, toza ve su püskürtmesine karşı dayanıklı bir yapıda.



